اولویت دولت در سیستان و بلوچستان، تقویت مشارکت مردمی و تقویت تجارت مرزی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان درجلسه شورای اداری استان با اشاره به فضای همدلی وانسجام میان مسئولان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم گفت: با همراهی هم و استفاده درست از منابع می‌توان بسیاری ازمشکلات استان را درحوزه‌های مختلف آموزشی؛ فرهنگی، اقتصادی وعمرانی حل کرد.

منصوربیجاربا اشاره به این مطلب که ازاول امسال تاکنون بیش از پنج هزار میلیارد تومان در حوزه عمرانی مناطق شهری و روستایی تخصیص یافته است به مصوبه سند توسعه استان پرداخت وآن را گامی مهم ازسوی دولت در حل مشکلات وارتقا شاخص‌های استان دانست.

استاندار استفاده ازظرفیت‌های بندری، تجارت مرزی و رفع محرومیت را از دیگرالویت‌های دولت چهاردهم درسیستان وبلوچستان بیان کرد.