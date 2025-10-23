به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵، امروز (پنجشنبه ۱ آبان ماه) تیم کبدی پسران کشورمان در دیدار پایانی به مصاف هند رفت و در نهایت ۳۵ بر ۳۱ نتیجه را به حریف واگذار کرد و نایب قهرمان شد.

پسران کشورمان در نخستین دیدار با نتیجه ۷۲ بر ۲۹ مقابل تایلند به برتری رسیدند، اما در بازی دوم با نتیجه ۴۸ بر ۵۵ مغلوب بنگلادش شدند.

شاگردان موسوی در سومین دیدار با نتیجه قاطع ۷۴ بر ۲۳ از سد پاکستان گذشتند و سپس بحرین میزبان را با نتیجه سنگین ۹۲ بر ۱۷ شکست دادند.

پسران کبدی‌کار کشورمان در دیدار ماقبل فینال با نتیجه ۹۲ بر ۲۳ سریلانکا را نیز شکست داده بودند.

در رقابت‌های کبدی پسران جوانان آسیا ۲۰۲۵، تیم‌های ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، بحرین، سریلانکا و تایلند حضور داشتند.