در قاب زیبای همدلی و خدمت، پویش لبخند با برکت، با حضور دندان‌پزشکان جهادی و حمایت بنیاد برکت، در روستای نجف‌آباد این بخش برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مرحله یازدهم پویش «لبخند با برکت» به همت بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و با مشارکت دندان‌پزشکان جهادی استان، در روستای نجف‌آباد شهرستان طارم در حال برگزاری است.

در این مرحله، خدمات متنوع دندان‌پزشکی از جمله ترمیم، پر کردن، کشیدن دندان و درمان‌های تخصصی اطفال به‌صورت رایگان به هم‌وطنان عزیز ارائه می‌شود.

مسئولان این طرح می گویند: با توجه به هزینه‌های بالای خدمات دندان‌پزشکی و عدم دسترسی بسیاری از ساکنان مناطق محروم به این خدمات، ما این مسئولیت را برای خود وظیفه دانسته‌ایم تا با حضور در این مناطق، لبخند سلامت را به چهره‌ی عزیزانمان بازگردانیم.