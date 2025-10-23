پخش زنده
باران شدید در منطقه فوچا ازمیر باعث طغیان نهرها و ایجاد گودالهایی در برخی خیابانها و معابر شد؛ در همین حال دفتر فرمانداری ازمیر گزارش داد که جستوجو برای یافتن یک نفر که در سیل مفقود شده است، ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ باران شدید در منطقه فوچا ازمیر زندگی را مختل کرد و برخی از خیابانها و معابر به دریاچه تبدیل شدند.
پس از هشدار مرکز پیشبینی و هشدار اولیه اداره هواشناسی منطقهای دوم، حوالی ظهر بارندگی شدیدی در منطقه فوچا ازمیر آغاز شد، این بارندگی زندگی روزمره را مختل کرد و افرادی که آمادگی نداشتند در داخل خانهها پناه گرفتند تا منتظر فروکش کردن باران باشند.
این بارندگی باعث ایجاد گودالهایی در برخی خیابانها و کوچهها شد. پس از بارندگی، ماموران شهرداری اقدامات احتیاطی را انجام دادند، انتظار میرود باران به طور متناوب ادامه یابد.
بارندگی باعث سرریز شدن برخی از نهرها در این منطقه شد. مردم محلی در حالت آمادهباش کامل برای مقابله با سیل هستند. مغازهداران و ساکنان محلی سعی در جلوگیری از ورود آب به مغازههای خود داشتند. بارش شدید باران و طغیان نهرها، برخی از مشاغل و خانههای طبقه همکف اطراف را دچار آبگرفتگی کرد. رانندگان در عبور و مرور در خیابانها و معابر آب گرفته با مشکل مواجه شدند. در برخی مناطق به دلیل بارش شدید باران، سطح آب دریا بالا آمده است. نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای تخلیه آب هستند.
در ازمیر، بارندگی نه تنها منطقه فوچا بلکه کارابورون و علیآغا را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در فوچا، جایی که خیابانها و معابر به دریاچه تبدیل شدند، برخی از وسایل نقلیه در گودالها گیر کردند و امدادگران برای نجات وسایل نقلیه دست به کار شدند.