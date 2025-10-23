تیم دختران نونهالان استان زنجان در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور که به میزبانی شهر بهشهر برگزار شد، با کسب سه عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نایب‌رئیس هیات جودو استان زنجان، گفت: عملکرد نونهالان زنجانی در این دوره از مسابقات قابل‌ تقدیر بود. با وجود رقابت سنگین، ورزشکاران ما با انگیزه، تلاش و روحیه بالا روی تاتامی حاضر شدند تا برای کسب مدال تلاش کنند.

بابایی افزود: هدف ما در رده نونهالان، صرفاً مدال‌آوری نیست بلکه پرورش استعدادها و آماده‌سازی نسل آینده جودو زنجان است. امیدواریم با استمرار تمرینات و حمایت خانواده‌ها، شاهد درخشش بیشتر این ورزشکاران در تمام رقابت‌ ها باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به استعدادیابی مربیان تیم ملی و بنا به تشخیص مدیر فنی تیم ملی سه نفر از بازیکنان زنجانی به اردوی تیم ملی نونهالان دعوت خواهند شد.