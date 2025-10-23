\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0627\u06a9\u0628\u0631\u06cc \u0646\u0627\u06cc\u0628 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0647\u06cc\u0626\u062a \u0628\u062f\u0646 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: 80 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0634 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n