استقلال، مهگل، شهرداری گرگان، کاله و پترونوبن دیدار‌های خود در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال را با برد تمام کردند.

پیروزی استقلال و شهرداری گرگان در روز شکست نفت و گاز زاگرس

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز (پنج شنبه اول آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته پنجم پیگیری شد.

استقلال اولین برنده این هفته از مسابقات بود، این تیم در اصفهان با غلبه بر رعد پدافند صاحب پنجمین برد متوالی شد و جایگاهش را بدون شکست در صدر جدول تثبیت کرد. محمد مهدی حیدری از تیم استقلال با ۲۲ امتیاز، ۴ ریباند، ۶ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن این دیدار بود.

مهگل هم در دیدار خانگی برابر گلنور پیروز شد، با ثبت دومین برد این فصل در کارنامه مهگل، بازیکنان گلنور بدون برد در انتهای جدول رده بندی باقی ماندند، بازیکن خارجی مهگل به نام «نمانیا میلوشوویچ» با ۳۱ امتیاز

۱۱ ریباند، ۲ توپ ربایی و کارایی ۳۰ بهترین بازیکن این دیدار شد.

دو تیم طبیعت و شهرداری گرگان که برگزارکننده فینال فصل گذشته بودند نیز در این هفته برابر هم صف آرایی کردند، در این دیدار که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، مدافع عنوان قهرمانی یعنی شهرداری گرگان صاحب برتری شد. ۴ امتیاز، ۱۲ ریباند، ۳ پاس گل، یک بلاک و کارایی ۲۷ باعث شد «جردن همیلتون» بازیکن شهرداری گرگان بهترین بازیکن زمین شود.

نفت و کاله هم در شرایطی در این هفته برابر هم قرار گرفتند که تا پایان هفته چهارم از حیث تعداد برد و باخت و امتیاز، شرایطی مشابه داشتند، دو تیم در این دیدار هم رقابتی نزدیک را دنبال کردند و در نهایت کاله با تنها یک اختلاف امتیاز میزبان خود را با شکست مواجه کرد.

جلال آقامیری از کاله مازندران بهترین بازیکن زمین بود. او ۲۱ امتیاز، ۸ ریباند، ۳ توپ ربایی، ۲ بلاک و کارایی ۲۵ را در کارنامه ثبت کرد.

در سالن اندیشه ماهشهر هم رقابت پترونوین و نفت زاگرس با برتری تیم میزبان تمام شد. محمدبصیر مومنی از پترونوین با ۲۰ امتیاز، ۸ ریباند، ۴ توپ ربایی، ۳ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن زمین بود.

از هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال، دیدار تیم‌های پاس کردستان و پایش پارت به دلیل نامساعد بودن شرایط میزبانی در سالن آزادی سنندج و آماده نشدن سالن جدید به زمان دیگری موکول شد.

نتایج دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

* مهگل البرز ٨٢ - گلنور اصفهان ٧٦

* رعد پدافند هوایی اصفهان ٥٨ - استقلال تهران ٧٩

* طبیعت اسلامشهر ۶۶- شهرداری گرگان ۷۵

* پالایش نفت آبادان ۶۸ - کاله مازندران ۶۹

* پترونوین ماهشهر ۸۲ - نفت زاگرس جنوبی ۷۴