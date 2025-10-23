پخش زنده
رحمانی گفت: با اجرای سد دشت روم ۱۰ هزار هکتار از اراضی مناطق دلی اولاد علی مومن، دشت روم و سپیدار آبیاری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در دیدار با مردم منطقه دشتروم شهرستان بویراحمد گفت: پیگیری همه مطالبات مردم این منطقه در دستور کار جدی دولت قرار گرفت.
یداله رحمانی از پیگیری فوری تامین اعتبار برای تکمیل مطالعات "احداث سد دشتروم" خبر داد و افزود: در صورت اجرای این سد ۱۰ هزار هکتار از اراضی منطقه دشتروم، اولاد علی مومن و بخشی از سپیدار آبرسانی میشود.
رحمانی اضافه کرد: اگرچه این طرح در اولویت نهایی مطالعات ملی نبوده، اما معاونت عمرانی استانداری به همراه آب منطقهای، موطف شدند به هر طریق ممکن، اعتبار لازم برای تکمیل مطالعات این سد را پیگیری و تأمین کنند تا زمینه عملیات اجرایی آن فراهم که با بهره برداری از این سد زمینه اشتغال ۵ هزار نفر در منطقه دشت روم بویراحمد فراهم میشود.
وی با اشاره به قابلیتها و ظرفیتهای منطقه دشتروم در بخشهای کشاورزی و گردشگری گفت: تلاش میشود ظرفیتهای بالقوه این منطقه هم در بخش کشاورزی و هم در بخش گردشگری شکوفا شده و مردم منطقه از دست آوردهای این قالبیتها بهرمند شوند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نکات مطرحشده توسط مردم، دهیاران و فرهنگیان منطقه افزود: در این جلسه با آشنا شدن به مسائل و مشکلات منطقه تلاش میشود مطالبات و درخواستهای مطرح شده در این جلسه مردمی پیگیری و رفع شود.
رحمانی با بیان اینکه افزود: اگر چه نمیتوان یک شبه همه مشکلات این منطقه را رفع کرد، اما به همراه همکارانم قول میدهیم که تکتک موضوعات مطرحشده را پیگیری، حل و فصل کنیم و در این مسیر نهایت تلاش خود را به کار بگیریم.
وی در ادامه به تشریح جزئیات طرحها و اقدامات در دست اجرای دهستان دشتروم پرداخت و گفت: در اصلاحیههای بودجه و تخصیص منابع جدید از سوی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، حتماً این منطقه و مسائل آن با اولویت بیشتری دیده خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به چاههای آبی پلمپشده آب این منطقه اشاره کرد و افزود: هدف از این چاهها، استفاده در فصل تابستان و مقابله با تنش آبی است، و نمیتوان از این چاهها در دیکر فصول سال استفاده کرد.
رحمانی با اشاره به شرایط بحرانی امسال در بخش آب و بارشها اضافه کرد: استان با ۵۰.۵ درصد کاهش بارندگی، بیشترین کاهش را در کشور داشت که این کم بارشی بیسابقه بود.
وی هشدار داد: ضروری است در مصرف آب، چه در بخش کشاورزی، شرب و صنعت، مدیریت و صرفهجویی جدی داشته باشیم و از روشهای نوین آبیاری استفاده کنیم.
رحمانی با اشاره به ظرفیت استفاده نشده استان از سهمیه آبی خود گفت: یک میلیون و ۱۷۱ هزار متر مکعب تخصیص آب داریم، اما تنها حدود ۴۳۰ تا ۴۵۰ میلیون متر مکعب برداشت میکنیم، لذا تکمیل سدهای نیمهتمام، طرحهای مطالعاتی جدید و ایستگاههای پمپاژ است تا بتوانیم سهم خود را بهطور کامل برداشت و زیرساختهای آب را هم در بخش عمرانی و هم اقتصادی تقویت کنیم.
وی در خصوص معابر روستایی دشتروم از انجام ۴۳ هزار متر مربع زیرسازی معابر روستایی توسط بنیاد مسکن خبر داد و گفت: تا پایان امسال ۶۰ درصد این معابر باید آسفالت شود و مابقی در سال آینده به اتمام برسد.
استاندار در خصوص جاده دشتروم به نقارهخانه گفت: از حوزه عمرانی و راهداری خواستیم این موضوع را در دستور کار قرار دهد و اگر مطالعات انجام شده، بحث اجرا در دستور کار قرار گیرد و اگر مطالعه نشده، در اولویت مطالعه قرار بگیرد.
رحمانی در خصوص وضعیت سایت دو پشته دشتروم و دفن زبالهها و اینکه این طرح در دو مرحله در دست اجرا است افزود: مرحله اول این سایت شامل تفکیک زباله با هزینه حدود ۴ میلیارد تومان و نصب تأسیسات انجام شده و مرحله دوم آن نیز تولید کمپوست نیز مبلغ ۸۰ میلیارد تومان از سوی سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور تأمین اعتبار شده و شهرداری موظف است تا یک ماه آینده مناطقه این مرحله را برگزار کند.
گفتنی است استاندار در ادامه سفر خود به منطقه دشت روم با حضور در منزل پدر شهید کرامتالله ایزدپناه به مقام والای این شهید ادای احترام کرد.