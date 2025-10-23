پخش زنده
در بسته علمی فرهنگی این هفته ؛ خبرهایی از تمدید مهلت شرکت در آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی تا اجرای نمایش سونات ناتمام یک زندگی مشترک ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهلت شرکت در هفدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی تا پایان آبان تمدید شد.
این آیین بهمنماه برگزار میشود.
فعالیتهای ترویجی و فهرست نویسی نسخ خطی ، تصحیح متون و تصحیح رساله های کوتاه خطی از جمله محورهای این رویداد فرهنگی است .
تاکید بر اهدای منابع آموزشی به کتابخانهها
استاندار در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان، با تاکید بر فرهنگسازی در زمینه اهدای منابع آموزشی از دانش اموزان موفق در آزمون سراسری خواست: کتابهای کنکوری خود را پس از استفاده، برای استفاده دیگران به کتابخانهها اهدا کنند .
سونات ناتمام یک زندگی مشترک، به روی صحنه رفت
این نمایش تا پنجم آبان هرشب ساعت 19 در سالن تماشاخانه استاد فرخ منش مجتمع فرهنگی ارشاد اجرا می شود.
تمدید زمان ثبتنام جشنواره دانشجوی نمونه کشوری تا 17 آبان
زمان ثبتنام در سی و سومین جشنواره دانشجوی نمونه کشوری تا 17 آبان تمدید شد.
دانشجویان برای ثبت درخواست و ارسال مدارک و مستندات به سامانه سجاد به نشانی portal.saorg.ir مراجعه کنند .
تخریب و بازسازی دو واحد آموزشی در آبیک
در جلسه شورای آموزش و پرورش آبیک مقرر شد روند تخریب و بازسازی دو واحد آموزشی علامه اقبال و فتحالمبین این شهر با مشارکت خیران به فوریت آغاز شود.