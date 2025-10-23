به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تروریست‌ها در اعترافات خود می‌گویند عظیمی را انتخاب کردند، چون او با دولت در ارتباط بوده و به مردم خدمت می‌کرده است.

اسفندیارعظیمی از جمله مدیران مردمی وبومی منطقه سرحد زمین بوده که در اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط گروهک تروریستی جیش‌الظلم به شهادت رسید.

وی متاهل و دارای ۶ فرزند بود.