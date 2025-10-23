به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری این دوره گفت: ارتقای سطح حرفه‌ای، معرفی استعداد‌های برتر در زمینه آرایشگری و ایجاد فضای شاد و صمیمی از اهداف برگزاری این رویداد بود.

میرجعفری افزود: هشت صندلی برای مسابقات داشتیم و شرکت کنندگان به مدت ۵۵ دقیقه فرصت داشتند یکبار به رقابت بپردازند.

وی تصریح کرد: بهداشت ابزار و وسایل، مرتب و تمیز کارکردن هنگام کار، خلاقیت در انتخاب لباس، کفش مناسب، استفاده مناسب از ماشین اصلاح و شانه‌های مربوطه، نحوه نمایش پایان کار مدل، روش فرم دهی، نداشتن هنجار‌های رفتاری، نحوه ایستادن، خلاقیت در ترکیب اشکال و مطابقت و شکل سازی با استابل نهایی از جمله آیتم‌های داوری بود.