پخش زنده
امروز: -
مسابقات کشوری آرایشگری مردانه با حضور ۴۰ شرکت کننده از استانهای مختلف کشور در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول برگزاری این دوره گفت: ارتقای سطح حرفهای، معرفی استعدادهای برتر در زمینه آرایشگری و ایجاد فضای شاد و صمیمی از اهداف برگزاری این رویداد بود.
میرجعفری افزود: هشت صندلی برای مسابقات داشتیم و شرکت کنندگان به مدت ۵۵ دقیقه فرصت داشتند یکبار به رقابت بپردازند.
وی تصریح کرد: بهداشت ابزار و وسایل، مرتب و تمیز کارکردن هنگام کار، خلاقیت در انتخاب لباس، کفش مناسب، استفاده مناسب از ماشین اصلاح و شانههای مربوطه، نحوه نمایش پایان کار مدل، روش فرم دهی، نداشتن هنجارهای رفتاری، نحوه ایستادن، خلاقیت در ترکیب اشکال و مطابقت و شکل سازی با استابل نهایی از جمله آیتمهای داوری بود.