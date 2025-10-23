به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جواد کاموربخشایش دبیر علمی و رئیس هیئت داوران بیست‌وسومین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت، گفت: روند و کارگروه‌ها در حال شکل‌گیری است و در یک فرایند پنج‌ماهه، ان‌شاءالله به نتیجه می‌رسد و کتاب سال دفاع مقدس انتخاب و اعلام خواهد شد.

وی به تشریح اهداف و رویکرد‌های این جایزه ادبی پرداخت و با تأکید بر این‌که این جایزه مهم‌ترین رویداد ادبی حوزه دفاع مقدس است که سابقه‌ای طولانی در عرصه ادبیات دارد،افزود : تاکنون ۲۲ دوره از جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت برگزار شده و سال‌های سال است که تداوم دارد و امسال نیز شاهد برگزاری دوره بیست‌وسوم آن خواهیم بود.

کاموربخشایش در معرفی این جایزه گفت: جایزه انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت که پایه‌گذار آن جمعی از نخبگان این عرصه بوده‌اند، بیش از ۳۰ سال پیش با چند هدف تأسیس شد که شامل وضعیت‌سنجی و رصد تولیدات حوزه ادبیات دفاع مقدس، جریان‌سازی و ترویج و نشر فرهنگ دفاع مقدس در جامعه، و هدف سوم، حمایت و شناسایی استعداد‌های جوان و نخبگانی است که در عرصه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت فعالیت و قلم می‌زنند و حمایت از آنها می‌تواند تأثیرگذار باشد.

دبیر علمی و رئیس هیئت داوران بیست‌وسومین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت، رقابت و ایجاد انگیزش را هدف نهایی این جایزه عنوان و تصریح کرد: موضوع رقابت یکی دیگر از کارکرد‌های جانبی این رویداد است که رقابتی را در شاخه‌های مختلف ایجاد می‌کند و جوایزی تدارک دیده می‌شود تا در شاخه‌های مختلف ادبیات، موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و دیده‌شدن خلأ‌های حوزه ادبیات دفاع مقدس و نوشتن آثار در این زمینه صورت گیرد.

وی در معرفی هیئت داوران این دوره گفت: امسال با ابتکار و خلاقیتی که ایجاد شد، این جایزه با هدایت و حمایت یک هیئت علمی و نخبگانی متشکل از دکتر حسینعلی قبادی، دکتر محمدرضا سنگری، دکتر محسن شاه‌رضایی، دکتر حمید حسام، دکتر علی شجاعی صائین، محسن مؤمنی شریف و حجت‌الاسلام سعید فخرزاده برگزار خواهد شد. کار‌های علمی این رویداد زیر نظر این استادان دنبال می‌شود.

او در تشریح روند اجرایی این رویداد، افزود: معمولاً روال جایزه چنین است که دبیرخانه دائمی جایزه آثار منتشرشده را رصد می‌کند. امسال نیز آثار منتشرشده سال ۱۴۰۳ از طریق فراخوان عمومی که منتشر شده است جمع‌آوری می‌شود. بررسی‌ها صورت می‌گیرد و از میان آثار در شاخه‌های مختلف ادبی و تاریخی از جمله مستندنویسی، خاطره‌نویسی، داستان، رمان، داستان کوتاه، شعر، نثر، متن ادبی، پژوهش‌های تاریخی، اجتماعی و روان‌شناسی در حوزه ادبیات دفاع مقدس و همچنین ترجمه (ادبیات بین‌الملل)، آثار مورد بررسی داوران مختلف قرار خواهد گرفت.

دبیر علمی و رئیس هیئت داوران بیست‌وسومین دوره‌ی انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت گفت: روند و کارگروه‌ها در حال شکل‌گیری است و در یک فرایند پنج‌ماهه، ان‌شاءالله به نتیجه می‌رسد و کتاب سال دفاع مقدس انتخاب و اعلام خواهد شد.