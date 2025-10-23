به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فواد ایزدی در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: نگاه و تبلیغات دولت فرانسه به ایران اینست که همه مردم مخالف نظام و مقاومت بوده و درصدد سرنگونی دولت هستند.

وی افزود: هنگامی که یک خانم ایرانی ساکن فرانسه به طرفداری از مردم فلسطین می‌پردازد، یک فاجعه بزرگی برای میلیون‌ها دلار هزینه تبلیغات دولت فرانسه برای ارائه تصویر مورد نظر خود از ایران است.

تحلیلگر مسائل بین الملل ادامه داد: چالش آزادی بیان در فرانسه وجود دارد، اما به موضوع بستگی دارد و بر این اساس بود که چند سال پیش مجله‌ای در این کشور تصویری موهن علیه پیامبر اکرم (ص) منتشر کرده بود، هیچ مشکلی ایجاد نشد.

وی اظهار داشت: این مجله آزاد بود به باور صد‌ها میلیون مسلمان اهانت کند و هنگامی که به این مساله اعتراض شد، دولت فرانسه این اقدام را در چارچوب آزادی بیان عنوان کرد.

ایزدی تصریح کرد: آزادی بیان در فرانسه وجود دارد اگر موضوع آن تبلیغ علیه باور‌های مسلمانان باشد. اما اگر موضوع، مخالفت با کودک کشی کودکان باشد به گونه‌ای که اسرائیلی‌ها به صورت میانگین، روزانه ۲۳ کودک کشته‌اند، منطبق با آزادی بیان نیست.

استاد دانشگاه تهران گفت: اگر یک خانم مسلمان محجبه ایرانی به بیان چنین مطالبی بپردازد، باید به زندان برود و زندان انفرادی را متحمل شود. این خانم فعلا به صورت موقت آزاد شده و باید به دادگاه برود و امکان خروج از فرانسه را ندارد.

وی تأکید کرد که برخورد با این خانم ایرانی یک درس برای داخل کشور است که واقعیت‌های غرب را آنگونه که هست، ببینیم نه آنگونه که توسط غربی‌ها تبلیغ می‌شود.