به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ براساس گزارش سازمان "اسرائیل را بیرون بیندازید"، در جریان مسابقات لیگ برتر فوتبال اسرائیل در فصل ۲۰۲۴ میلادی، ۳۶۷ بار شعار‌های نژادپرستانه سر داده شد که حد نصاب جدیدی در شعار‌های نژادپرستانه در فوتبال اسرائیل است و در مقایسه با فصل پیشین فوتبال در این رژیم، ۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در گزارش این پژوهش آمده است در فصل یاد شده، طرفداران تیم "مکابی تل آویو" با ۱۱۸ مورد سر دادن شعار‌های نژادپرستانه، بیش‌ترین شعار‌های نژادپرستانه را در زمین‌های مسابقه، سر داده‌اند.

روزنامه گاردین نوشت: براساس گزارش سازمان "اسرائیل را بیرون بیندازید"، هواداران فوتبال در مسابقات لیگ برتر اسرائیل، معمولا شعار‌هایی همچون " اجازه دهید ارتش اسرائیل به اعراب تجاوز جنسی کند" در زمین‌های مسابقه سر می‌دهند.

به نوشته این روزنامه، هواداران تیم "مکابی تل آویو"، این گونه شعار‌ها را پارسال و در زمان مسابقه با تیم آژاکس در آمستردام نیز سر می‌دادند. در گزارش یاد شده همچنین آمده است در جریان مسابقات لیگ برتر فوتبال اسرائیل در فصل گذشته، هواداران این تیم، ۱۶۵ حادثه خشن را نیز رقم زدند که شامل مواردی همچون پرتاب اشیاء به درون زمین مسابقه و ورود به زمین مسابقات بود.

گاردین نوشت " ماتان سگال"، مدیر گزارش سازمان "اسرائیل را بیرون بیندازید" گفت عملکرد تماشاگران فوتبال در اسرائیل، به خاطر فوتبال به ذهن نمی‌آید بلکه به خاطر مجموعه‌ای از مشکلات به یاد می‌آید که باید موجب نگرانی هر شهروند این کشور شود. وی مقامات ورزشی اسرائیل را مورد انتقاد قرار داده است، زیرا آنان برای مبارزه با خشونت و نژادپرستی، اقدام نمی‌کنند.

به نوشته گاردین، پس از طرفداران "مکابی تل آویو"، هواداران تیم فوتبال "بیتار اورشلیم" با ۱۱۵ اقدام نژادپرستانه و طرفداران تیم فوتبال "مکابی نتانیا" با ۲۹ اقدام نژادپرستانه، در زمره بدترین تیم‌های فوتبال این رژیم قرار دارند.

به نوشته روزنامه گاردین، در هفته جاری، سازمان "فیر اسکوئر" (FairSquare) که برای رعایت حقوق بشر در ورزش تلاش می‌کند در نامه‌ای خطاب به کنفدراسیون فوتبال اروپا، یوفا نوشت فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، بند ۷ اساسنامه این فدراسیون را نقض کرده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، دولت‌های عضو فیفا باید سیاست‌هایی اعمال کنند که هر نژادپرستی و تبعیض، ریشه کن شود.

گاردین نوشت: سازمان "فیر اسکوئر" در نامه اش با اشاره به گزارش سازمان "اسرائیل را بیرون بیندازید" نوشت اکنون زمانی است که باید فدراسیون فوتبال اسرائیل را از یوفا بیرون بیاندازد.

شورای تامین امنیت منطقه میانی انگلیس نیز در آستانه برگزاری مسابقه تیم مکابی تل آویو با تیم استون ویلا با حضور هواداران تیم مکابی در استادیوم موافقت نکرد و علت آن را سابقه درگیری و رفتار‌ها و شعار‌های نژادپرستانه‌ هواداران این تیم اعلام کردند که دولت و شماری از نمایندگان مجلس با این تصمیم به شدت مخالفت کردند و آن را یهودی ستیزی دانستند. ترفندی که در هر اقدام علیه رژیم اسرائیل و حامیانش در غرب به کار گرفته می‌شود.