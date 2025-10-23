سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان گفت: بازی مقابل حریف خوبی مثل خیبر خرم آباد سخت است ولی محکوم به کسب سه امتیاز و پیروزی در این بازی خانگی هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا وسیما، " محمد سعید اخباری " پنج شنبه شب در آستانه دیدار خانگی تیمش مقابل خیبر خرم‌آباد در جمع خبرنگاران در یزد افزود: بازی برای ۲ تیم میزبان و میهمان سخت است، چون حریف تیمی جوان و دونده است ما باید خیلی با ثبات، هوشیار و هدفمند بازی کنیم.

وی ادامه داد: تیم خیبر خرم‌آباد جزو تیم‌های خوب در لیگ برتر کشور هم از لحاظ کادر فنی و سرمربی این تیم و هم نفرات خوبی دارند و مسابقه مقابل میهمان سخت است ولی هدف ما برد و کسب سه امتیاز در پایان این دیدار حساس خانگی است.

سرمربی چادرملو از حضور همیشگی و همراه با حمایت‌های گسترده تماشاگران این تیم تشکر کرد و یادآور شد: باید فردا در مقابل تیم خیبر همه به ورزشگاه بیایند و یار دوازدهم نماینده خود در لیگ برتر کشور باشند.

اخباری بیان کرد: بعد از گذشت هفت هفته از لیگ برتر، فردا اولین دیدار خانگی ما در خانه و در حضور تماشاگران است و به نظرم شروع لیگ است و امیدوارم فردا روزی تاریخی و استثنایی برای فوتبال استان باشد.

هم اکنون تیم چادرملو اردکان با هشت امتیاز در مکان یازدهم و تیم خیبر خرم آباد با ۱۰ امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد.