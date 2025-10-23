واکنش بانوان هنرمند و رسانه ای قم به آزادی مهدیه اسفندیاری
در پی آزادی مهدیه اسفندیاری، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی در فرانسه کاربران بهویژه بانوان هنرمند، نویسنده و فعال رسانهای قم با انتشار پیامهای تصویری در فضای مجازی به این خبر واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ مهدیه اسفندیاری مترجم و فعال فرهنگی ایرانی که سال گذشته به جرم دفاع از مردم مظلوم غزه در فرانسه بازداشت شده بود آزاد شد؛ این خبر با استقبال و واکنشهای گستردهای در فضای مجازی همراه شد.
بسیاری از بانوان فعال در حوزههای هنر، رسانه و فرهنگ او را نمادی از مقاومت و ایستادگی زنان انقلابی ایرانی دانستهاند.