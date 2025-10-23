به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، متعاقب رخداد و گزارش بیماری تب برفکی در یکی از دامداری‌های شمال استان و تایید نتایج آزمایشگاهی و انجام اقدامات بهداشتی و مراقبتی و کنترل و مهار بیماری اداره کل دامپزشکی استان با صدور اطلاعیه‌ای از دامداران و دامپروران خواست با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دامپزشکی با تیم‌های واکسیناسیون دامپزشکی همکاری کنند.

در این اطلاعیه که روز پنجشنبه منتشر شد، از دامداران خواسته شده از ورود افراد و خودرو‌های متفرقه به داخل دامداری جلوگیری کنند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: دامداران در صورت مشاهده علایم بیماری در دام‌ها، دام بیمار را سریع از گله جدا و در محل جداگانه‌ای فرنطینه کنند.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان اردبیل همچنین اعلام کرد شماره تلفن‌های ۳۳۳۹۴۸۰۰ اداره کل دامپزشکی استان آماده دریافت گزارش‌های دامداران است.

بیماری تب برفکی که در اصطلاح محلی به بیماری داباغ معروف است یک بیماری ویروسی سریع انتشار است که در صورت انتشار موجب کاهش تولید شیر و گوشت شده و در دام‌های جوان موجب تلفات می‌شود.