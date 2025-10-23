دیدار تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان برابر هنگ کنگ با نتیجه پر گل ۶ بر صفر به سود ملی‌پوشان ایران به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار تیم فوتسال دختران نوجوان کشورمان مقابل هنگ کنگ در چارچوب بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین امروز پنج شنبه اول آبان ماه از ساعت ۱۸ به وقت تهران در منامه برگزار شد و در نهایت این بازی با نتیجه پرگل ۶ بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان به پایان رسید.

زهرا امینی، حدیث یاری، نیایش رحمانی، نفیسه محمدی، سارینا زارع و طناز باقری نیا گل‌های این دیدار را به ثمر رساندند.

دومین دیدار دختران فردا جمعه دوم آبان برابر بحرین ساعت ۱۳ برگزار می‌شود.