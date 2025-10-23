پخش زنده
رئیس جمهور گفت : مدیریت منابع و هزینه ها از سوی مسئولان و جلب مشارکت مردم در حوزه های مختلف راهگشای حل مشکلات کشور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس جمهور در شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، و و جود طرحهای نیمه تمام در کشور محدودیتهایی در اعتبارات وجود دارد در چنین شرایطی ایجاد تعهدات جدید مقدور نیست و ضروری است با شناخت موقعیت، منابع و امکانات بهترین تصمیم و عمل برای عبور از شرایط سخت کنونی اتخاذ و اعمال شود.
مسعود پزشکیان در ادامه با بیان اینکه کل بودجه دولت سه هزار و پانصد همت و بودجه عمرانی ۶۰۰ همت است گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار همت طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد و تکمیل این طرحها به ۱۵ سال زمان نیاز دارد.
وی یکی از راهکارهای عبور از محدودیتهای اعتباری موجود را جلب مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: در اجرای نهضت مدرسه سازی خیرین ۳۰ همت را تقبل کردهاند، اما مشارکت و کمکهای مردمی بسیار بیشتر از این ارقام است .
رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای تامین منابع مالی مدیریت مصارف و هزینهها در دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی است ادامه داد: ده درصد صرفه جویی در این بخش معادل درآمد هشتصدهزار بشکه نفت و گاز خواهد بود، با تعطیلی بخشهای هزینه زا علاوه برمدیریت منابع مالی در کار امدی هم شاهد افزایش خواهیم بود.
مسعود پزشکیان با اشاره به عدم تحقق ۱۴ هزار مگا وات تولید برق آبی کشور و افزایش سالانه ۶ درصدی تقاضا گفت: کشور ۳۰ هزار مگاوات ناترازی در تامین برق داشت و بایدچهار هزار مگاوات تولید میشد، اما با صرفه جوییهای اعمال شده- و کاهش دوهزار مگاواتی مصرف ماینرهای غیر مجاز کشف شده از سویی و تولید دوهزار مگاوات انرژی خورشیدی و چهار هزار مگاوات در بخش نیروگاههای سیکل ترکیبی، امسال شاهد کاهش ۱۴ درصدی در ناترازی بودیم.
وی دربخش دیگری از سخنانش از برنامه ریزی برای مدیریت مصارف انرژی در زمستان پیش رو گفت و اضافه کرد: تلاش میکنیم با مدیریت برق و گاز واحدهای صنعتی و تولیدی قطع نشود.رئیس جمهور در ادامه خاطر نشان کرد:، اما با توجه به تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای موجود با ید با شرایط جدید خود را تطبیق دهیم و شیوههای مدیریت نوینی را اعمال کنیم، در بخش کشاورزی مصرف ۸۸ درصدی را میتوان با مدیریت و صرفه جویی و بهره گرفتن از روشهای علمی ده درصد کاهش و بهره وری را ده درصد افزایش داد.
پزشکیان با تاکید بر صیانت از حقوق استان در برنامههای توسعهای و تخصیص اعتبارات براساس عدالت گفت: بسیاری از مشکلات در خود استان وبا صرفه جویی در هزینهها و امکانات، منابع محلی و جلب مشارکت مردم قابل حل است، از تجربیات موفق دراین بخش میتوان به ساخت ۱۶۰۰ خانه بهداشت و یا نهضت مدرسه سازی با کمک خود مردم اشاره کرد
وی اجرای طرح محله محوری ومسجد محوری را یکی دیگر از اشکال مشارکت مردم برشمرد و گفت: مساجد با ید به مشکلات معیشتی، آموزشی و سلامت محله خود رسیدگی کنند .
رئیس جمهور در پایان گفت: ما در برابر رژیم صهیونیستی ایستادیم و جنگیدیم ، برای مدیریت شرایط کنونی و در برابر مشکلات موجود نیز باید با روشهای نوین مدیریتی بایستیم و بجنگیم .