دادستان کل کشور گفت: امنیت روانی و نظارت بر توزیع ارزاق عمومی و معیشت مردم اولویت دادستانها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور، در نشست با دادستانهای مراکز استانها با تشکر از فعالیتها و گزارشهای ارائهشده، نکات و تاکیدات مهمی را مطرح کرد و خواستار اهتمام ویژه دادستانها در مسائل قضایی، انتظامی، فرهنگی و اقتصادی شد.
دادستان کل کشور با قدردانی از اقدامات انجامشده، گفت: عرض تشکر دارم از مجموعههایی که فعال بودند و موارد خوبی مطرح شد. بسیاری از نکاتی که امروز میگوییم قبلاً هم بیان شده اما لازم است مجدداً تاکید شود.
موحدی با اشاره به جایگاه علمی و مدیریتی همکاران، افزود که انتخابهای انجامشده برای تصدی دادستانیهای استانها دارای شاخصهای برجسته است و لازم است این روند با دقت و اهتمام ادامه یابد.
وی بر ضرورت حفظ «استقلال قاضی» تاکید کرد و گفت: قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تسلط جناحهای سیاسی یا منافع اقتصادی قرار گیرند، زیرا در اینصورت امکان جلب اعتماد و رضایت مردم فراهم نخواهد شد. او از دادستانها خواست جایگاه دادستانی را ارتقا دهند و در انتخاب معاونان از نیروهای جوان، انقلابی و متخصص بهره بگیرند تا از نظر علمی و معنوی به ارتقای جایگاه کمک کنند.
دادستان کل کشور درباره نظارت مستمر بر فضای مجازی و فرهنگ عمومی افزود: به ویژه در مناسبتهای مذهبی و ملی باید مراقبت و حضور لازم وجود داشته باشد.
موحدی از دادستانها خواست برای مناسبتهایی همچون ماه رمضان و سایر اجتماعات عمومی برنامهریزی و پیگیری دقیق داشته باشند تا مسائل امنیتی، فرهنگی و انتظامی مدیریت شود.
مبارزه با فرار مالیاتی و کمک به تأمین بودجه دولت
وی فرار مالیاتی را یکی از مشکلات مهم عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی پروندههای مرتبط شد.
دادستان کل کشور افزود: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی کمک به تأمین بودجه دولت و ارائه خدمات به مردم خواهد کرد.
موحدی از مسئولان خواست تا همکاری کنند تا حقوق مردم و دولت از طریق مالیات و سایر درآمدهای قانونی تأمین شود.
وی درباره افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و نیروهای زیرمجموعه گفت: نظارت باید واقعی و مستمر باشد و در مواردی که تخلف یا کوتاهی مشاهده شد، برخورد قاطع صورت گیرد. همچنین از روسای دادسرا خواست همکاری و هماهنگی در مدیریت داخلی را تقویت کرده و گزارشگذاری عملکرد را جدی بگیرند.
دادستان کل کشور خواستار برگزاری دورههای آموزشی منظم برای قضات تازهوارد شد و یادآور شد که سالهای آغازین قضاوت برای قضات بسیار تعیینکننده است.
موحدی افزود: تجهیز قضات به علوم روز قضا و تربیت تجربی و رفتاری موجب استقرار عدالت و افزایش رضایت عمومی خواهد شد.
وی با اشاره به تلاشهای دشمن برای ایجاد دغدغه در معیشت و روحیه مردم، گفت: یکی از وظایف مهم دادستانها آرامشبخشی عمومی و خنثیسازی دسیسههاست. او بر لزوم استفاده از ظرفیتهای اطلاعاتی و جامعه برای شناسایی و مقابله با نقشههای دشمن تاکید کرد و خواست دادستانها در تعامل با دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی مطالبهگر باشند.
برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر و ایجاد ضربه مالی
دادستان کل کشور برخورد جدی با قاچاقچیان مواد مخدر را ضروری دانست و گفت: باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود و شبکههای سازمانیافته که در این حوزه فعالیت میکنند استخراج و مورد پیگرد قرار گیرند.
موحدی افزود: اجرای احکام، پیگیری توقیفها و نظارت بر اجرای درست دستورالعملها نیازمند دقت و پیگیری مستمر است.
وی همچنین بر استفاده از اطلاعات مردمی در کنار ظرفیتهای اطلاعاتی رسمی تاکید کرد و خواست از ظرفیتهای اطلاعاتی مردمی به شکل درست و هدفمند بهرهبرداری شود.