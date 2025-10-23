آئین خون صلح یا صلح و سازش بین دو طایفه بزرگ زالی میربگ و شاهیوند در کوهدشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، آئین خون صلح در کوهدشت به نزاع دو ساله بین دو طایفه بزرگ زالی بیگ و شاهیوند پایان داد.

در این مراسم که با حضور مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی، اعضای شورای حل اختلاف و متنفذین برگزار شد، خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص گذشت کردند.

ناصری فرماندار کوهدشت در این مراسم گفت: صلح و سازش بخشی از فرهنگ دینی و عشایری مردم این دیار است که صدای دوستی و برادری را جایگزین فریاد انتقام می‌کند.

خسروی، رئیس دادگستری کوهدشت هم یکی از برنامه‌های حوزه قضایی شهرستان را استفاده از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان و متنفذین محلی برای ایجاد صلح و سازش در منطقه عنوان کرد.