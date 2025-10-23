دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: شرط غربی‌ها برای پذیرش سازوکار اسنپ‌بک، کاهش برد موشک‌های ایران به زیر ۵۰۰ کیلومتر بود؛ در واقع می‌خواستند مهم‌ترین سلاح دفاعی ملت ایران را بگیرند و این برای ما قابل قبول نبود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «علی لاریجانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی در مراسم پاسداشت شهید حاج «حسین همدانی» که شامگاه (پنج‌شنبه) برگزار شد، اظهار داشت: درباره منزلت شهید همدانی باید به نیکی سخن گفت؛ ایشان از پیش از انقلاب در مسیر مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت داشتند و پس از آن نیز در سپاه پاسداران روحیه‌ای معنوی و اثرگذار داشت. انسان از هم‌نشینی با او احساس آرامش و معنویت می‌کرد که این روحیه بخاطر همنشینی‌شان با شهید مدنی بود.

دبیر شورای امنیت ملی افزود: شهید همدانی در تمام بحران‌های انقلاب، حضوری شجاعانه داشت و در فرماندهی لشکر همدان و دیگر مسئولیت‌ها با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر فعالیت می‌کرد. این جلسات یادآور تربیت خاصی در نظام جمهوری اسلامی است؛ تربیتی که مبتنی بر روحیه مجاهدت است. مجاهدت در تفکر اسلامی رکنی اساسی است که اندیشه دینی را زنده و پویا نگه می‌دارد. همان‌طور که امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند، اگر شخص یا کشوری لباس مجاهدت را کنار بگذارد، لباس خواری بر او پوشانده می‌شود؛ و امروز با نگاهی به برخی کشور‌ها می‌بینیم که این سخن تا چه اندازه حقیقت دارد.

وی با اشاره به نقش شهید همدانی در جبهه مقاومت گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این شهید بزرگوار حضور مستمر او در دفاع از حرم اهل بیت (ع) و مبارزه با تروریست‌ها در سوریه بود. ایشان با دعوت شهید حاج قاسم سلیمانی بار دیگر به میدان مجاهدت رفت و کار‌های بسیار مهمی انجام داد که نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت ملی ایران داشت.

لاریجانی ادامه داد: برخی می‌پرسند چرا ما این‌همه شهید تقدیم کردیم و هزینه دادیم، اما شرایط منطقه همچنان بحرانی است؟ پاسخ این است که تروریست‌ها، موجوداتی بسیار خطرناک بودند که در عراق، سوریه و لبنان فعال شده و هدفشان ناامن کردن ایران بود. در یک غفلت کوچک قصد داشتند حرم امام خمینی (ره) و مجلس شورای اسلامی را منفجر کنند. این گروه‌ها با تدبیر جمهوری اسلامی سرکوب شدند و جریان وسیع داعش که توسط آمریکایی‌ها شکل گرفته بود، از میان رفت. ایران تصمیم درستی گرفت که تروریست‌ها را در بیرون از مرز‌های خود سرکوب کرد و این اندیشه‌ای داهیانه بود.

دبیر شورای امنیت ملی با تأکید بر ضرورت ریشه‌یابی حوادث اخیر گفت: در سنت‌های الهی نمی‌توان شک کرد؛ گاهی برخی حوادث باید رخ دهد تا ملت‌ها آگاه‌تر شوند. باید نقص‌ها را در حملات اخیر رژیم صهیونیستی آسیب‌شناسی کنیم، اما این رویداد‌ها موجب بصیرت بیشتر ملت‌ها می‌شود. در صدر اسلام حکومتی دقیق‌تر از حکومت پیامبر (ص) وجود نداشت، اما بعد‌ها با دخالت امویان و عباسیان مسیر حکومت دگرگون شد؛ با این حال اصل حرکت اسلام زیر سؤال نرفت. انقلاب اسلامی نیز چنین است؛ ممکن است اشکالاتی پیش آید، اما اصل حرکت عظیم و آرمانی آن پابرجاست.

وی افزود: در صدر اسلام بسیاری از ائمه (ع) به شهادت رسیدند تا حقایق به درستی منتقل شود. ما اشکالات را توجیه نمی‌کنیم، اما این‌گونه هم نیست که اگر خطایی از برخی خدمت‌گزاران سر بزند، اصل اندیشه و نظریه انقلاب آسیب ببیند.

لاریجانی در ادامه به رفتار برخی کشور‌ها اشاره کرد و گفت: کشور‌هایی مانند ایران که اهل مجاهدت‌اند و به تفکر اصیل اسلامی باور دارند، باید در رفتار سیاسی خود نیز اصالت اسلامی را حفظ کنند. درباره کنفرانس «شرم‌الشیخ» برخی گفتند این نشست فرصتی بود، اما در واقع این نشست بی‌ثمر و نمایشی بود. طرح ترامپ یک برنامه ۲۰ ماده‌ای داشت که هدف آن خلع سلاح حماس بود و مجری آن نیز یک انگلیسی بود. همان اشتباهی که آمریکا در اشغال عراق انجام داد، این‌بار هم تکرار شد؛ آنان در موضوع عراق تصور کردند می‌توانند نظم جدیدی ایجاد کنند، اما با نظریه آیت‌الله سیستانی، رهبر انقلاب و حرکت مردم روبه‌رو شدند و فهمیدند اشتباه کرده‌اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها در موضوع غزه نیز همین خطا را مرتکب شدند. آنچه حماس پذیرفت تنها تبادل اسرا بود. دلیل عدم حضور ایران در کنفرانس شرم‌الشیخ، سطح پایین و بی‌ثمر بودن آن جلسه بود؛ این جلسه یک نمایش کاملاً تحقیرآمیز برای شرکت کنندگان بود. به گفته یکی از حاضران، جلسه شرم‌الشیخ یک «شوی ترامپی» بود. ترامپ با تأخیر از اسرائیل به شرم‌الشیخ آمد، تنها خودش سخن گفت، به هیچ‌کس اجازه حرف زدن نداد و حتی به رؤسای کشور‌های حاضر متلک انداخت؛ بنابراین آن نشست هیچ دستاوردی نداشت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌گویند حماس نابود شده است، در حالی که این سوال واضح است که اگر حماس وجود نداشت تبادل با چه کسی صورت گرفت. امروز گرایش جوانان فلسطینی به مقاومت بسیار بیشتر از گذشته است. این نتیجه طبیعی فشار و اشغالگری است. همان‌گونه که دخالت غرب در لبنان منجر به شکل‌گیری حزب‌الله شد، در عراق نیز موجب پیدایش جریان‌های انقلابی مردمی شد. ایران در این روند نقش حمایتی دارد و از آن افتخار می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات «کیسینجر» گفت: او گفته بود ما نمی‌توانیم خاورمیانه پر از نفت را به دست اعراب بسپاریم. ایران با تفکر مجاهدت و استقلال‌خواهی خود، جریان‌ساز منطقه است و زایش طبیعی یک تفکر اصیل اسلامی را انجام داده است.

لاریجانی در ادامه با اشاره به کارکرد سازمان ملل و شورای امنیت گفت: پس از جنگ جهانی دوم، این نهاد‌ها برای جلوگیری از جنگ و مجازات متجاوزان تشکیل شدند، اما در عمل هیچ خاصیتی نداشته‌اند. امروز نیز حرف ترامپ برای ایجاد صلح از مسیر زور، همان اندیشه هیتلری است.

وی در تشریح تحولات جنگ اخیر غزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه اخیر، نیرو‌های مسلح با مجاهدت از میهن اسلامی دفاع کردند. سه عامل اصلی در شکست راهبردی دشمن نقش داشت: انسجام مردم، روحیه مجاهدت در نیرو‌های مسلح و تدابیر رهبر معظم انقلاب. در همه این عرصه‌ها، دشمن تلاش دارد با تحریف واقعیت، خدمات نیرو‌های مسلح را بی‌فایده جلوه دهد تا شکست خود در غزه را بپوشاند.

لاریجانی گفت: کتابی با عنوان «در پناهت آتش» از سوی بنیاد یهودی اسرائیل منتشر شده است که به تحلیل عملکرد پدافند هوایی در جنگ اخیر پرداخته است. در این کتاب آمده است: ایران ۵۷۴ موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که ۲۷۴ موشک رهگیری شد و حدود ۳۰۰ موشک به هدف اصابت کرد؛ از این میان ۴۵ موشک به نقاط حساس برخورد کرد. نویسندگان کتاب تأکید کرده‌اند اگر آمریکا و اسرائیل طراحی مشترکی نداشتند، خسارات برای اسرائیل بسیار سنگین‌تر بود. همچنین به دلیل مصرف گسترده موشک‌های رهگیر، ذخایر موشکی اسرائیل به شدت کاهش یافت و اکنون برای جایگزینی آنها حداقل یک‌ونیم سال زمان نیاز است.

لاریجانی افزود: هدف دشمن، پایان دادن به قدرت ایران بود، اما جمهوری اسلامی با مقاومت جانانه نقشه آنها را خنثی کرد. دشمن می‌خواهد دستاورد‌های بزرگ کشور را کوچک جلوه دهد، اما در همین حوادث، ملت ایران با همبستگی مثال‌زدنی ایستاد. این واکنش ملی ریشه در تمدن ایران دارد و به تعبیر او «کار خدا بود».

وی تأکید کرد: این همبستگی ملی نباید کمرنگ شود. اگر می‌خواهیم این انسجام باقی بماند، باید در عمل تابع رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب باشیم. اصل صیانت از همبستگی ملی در اطاعت از محور ولایت است. در عین حال، دولت باید برای رفع مشکلات اقتصادی اقدام کند، اما بُعد سیاسی و معنوی این همبستگی اهمیت بیشتری دارد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: غرب تصور می‌کند با فشار اقتصادی می‌تواند تاب‌آوری ایران را کاهش دهد، در حالی که ملت ایران با مقاومت و ایمان از این مرحله نیز عبور خواهد کرد. در موضوع اسنپ‌بک نیز تمام تلاش‌ها انجام شد تا مذاکرات به نتیجه برسد، اما غربی‌ها شرط کردند که ایران برد موشک‌های خود را به زیر ۵۰۰ کیلومتر کاهش دهد و این یعنی تسلیم شدن. آنها می‌خواستند مهم‌ترین سلاح دفاعی ملت ایران را از او بگیرند، در حالی که این مسئله با امنیت ملی گره خورده است.

وی در پایان گفت: اگر می‌خواهیم مقاومت ملی ادامه یابد، باید در برابر چنین فشار‌هایی متحد و یک‌صدا بایستیم. امنیت ملی، متعلق به همه مردم است و دفاع از آن وظیفه‌ای همگانی است.