به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان روز‌های ۲۸ مهر تا اول آبان در شهر نووی ساد کشور صربستان برگزار شد و تیم ایران توسط ایمان محمدی در وزن ۷۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم به مدال طلا، سجاد عباس پور در وزن ۶۰ کیلوگرم به مدال نقره، احمدرضا محسن نژاد در وزن ۶۷ کیلوگرم و ابوالفضل مهمدی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرد.

تیم ایران در رده بندی تیمی با ۱۴۳ امتیاز و مقتدرانه به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های اوکراین با ۹۶ امتیاز و آذربایجان با ۹۳ امتیاز دوم و سوم شدند.

این سومین تیم کشتی فرنگی امید با هدایت حسن رنگرز در ۳ حضورش در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال بود.

تیم ایران در سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بعنوان قهرمانی دست یافت و در سال ۲۰۲۳ به دلیل عدم صدور روادید از سوی کشور آلبانی موفق به حضور در این مسابقات نشد.

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقا به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم آرمین شمسی پور پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر ایهور اودنوول از اوکراین را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ نوربولات بردیکولوف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

شمسی پور در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ و ضربه فنی مغلوب المیر علی اف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار مقابل حاجی اکبر کوچکاروف از ازبکستان با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب و پنجم شد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر مقابل مرت ایلبارس از ترکیه به پیروزی رسید. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ ایلیا پانیوتین از روسیه را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۱ ایلکین گوربانوف از آذربایجان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. عباس پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۳ از سد مهروج بهرام اف از ازبکستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کوتو گومی از ژاپن شد و به مدال نقره رسید.

در وزن ۶۳ کیلوگرم محمدجواد ابوطالبی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب ضیا باباشوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. ابوطالبی در این گروه در دور اول با نتیجه ۷ بر صفر میروتو توکوهیگا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۳ مغلوب دروژی شونگورتسیکوف از روسیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۷ کیلوگرم احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر آردیت زنلی از آلبانی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۱ آزات شاریار از ترکیه را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.

محسن نژاد در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل آنری خوزروانیدزه از گرجستان مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه مقابل یونات ولیز مارتین از کوبا ۵ بر ۱ به برتری دست یافت و به دیدار رده بندی راه یافت. وی دراین دیدار مقابل گلب ماکارنکو از بلاروس با نتیجه ۷ بر ۱ پیروز شد و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم ایمان محمدی در دور اول با نتیجه ۶ بر صفر اوله خلیلوف از اوکراین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۴ مته وق از مجارستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۳ روسلان نوراله یف از آذربایجان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمدی در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گاسپر ترتریان از ارمنستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۱ ابرار آتابایف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۷۷ کیلوگرم اهورا بویری در دور نخست با نتیجه ۱۴ بر ۴ روکاس سپیوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۰ بر ۵ یلدوس کاملوف از قزاقستان را مغلوب کرد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب دونیورخون نکیبوف از ازبکستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله نیمه نهایی، بویری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم ابوالفضل مهمدی در مبارزه نخست مقابل روسلان عبدی یف از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، به گروه بازنده‌ها رفت. وی در این گروه در دیدار اول با نتیجه ۹ بر ۱ مایمایتی ابودوشالامو از چین را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۳ بر ۴ بکا ملیلاشویلی از آمریکا را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۳ داتا چخایدزه از گرجستان را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی در دور اول با نتیجه ۸ بر صفر لاچین والیف از آذربایجان را مغلوب کرد. وی در دور دوم با نتیجه ۹ بر ۱ مرادجان علیمجانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. فرخی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر برابر لئون ریوالتا از ایتالیا پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر پایتون جاکوبسون از آمریکا را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. وی در دیدار فینال با نتیجه ۱۰ بر صفر ایوان چمیر از اوکراین را از پیش رو برداشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی صیدی در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر تریو اولگوین از مکزیک را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر ۱ مغلوب ابوبکر خاسلاخانوف از بلاروس شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر در دور بعد، صیدی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر صبا چیلاشویلی از گرجستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر نوربولوت توکتوگونوف از قرقیزستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر از سد لازلو دارابوس از مجارستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۸ بر صفر رازمیک کوردیان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.

رده بندی نفرات برتر به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- المیر علی اف (آذربایجان) ۲- علیبک امیروف (روسیه) ۳- حاجی اکبر کوچکاروف (ازبکستان) و ویشواجیت موری (هند) ۵- آرمین شمسی پور (ایران)

۶۰ کیلوگرم: ۱- کوتو گومی (ژاپن) ۲- سجاد عباس پور (ایران) ۳- سورن آقاجانیان (ارمنستان) و مهروج بهرام اف (ازبکستان)

۶۳ کیلوگرم: ۱- ضیا باباشوف (آذربایجان) ۲- ویتالی اریومنکو (مولداوی) ۳- دورژی شونگورتسیکوف (روسیه) و ادهم عبدو السید (مصر) ... ۹- محمدجواد ابوطالبی (ایران)

۶۷ کیلوگرم: ۱- محمد عبدالرحیم (مصر) ۲- آنری خوزروانیدزه (گرجستان) ۳- احمدرضا محسن نژاد (ایران) و اوتو بلاک (آمریکا)

۷۲ کیلوگرم: ۱- ایمان محمدی (ایران) ۲- ابرار آتابایف (ازبکستان) ۳- روسلان نوراله یف (جمهوری آذربایجان) و مری مولیتکانوف (قزاقستان)

۷۷ کیلوگرم: ۱- عرفان میرزویف (اوکراین) ۲- تموری اروجونیکیدزه (گرجستان) ۳- الکساندر سولووی (مولداوی) و لونت لوای (مجارستان) ... ۹- اهورا بویری (ایران)

۸۲ کیلوگرم: ۱- الکساندر گوتو (مولداوی) ۲- روسلان عبدی یف (اوکراین) ۳- ابوالفضل مهمدی (ایران) و عمر ساتایف (قزاقستان)

۸۷ کیلوگرم: ۱- غلامرضا فرخی (ایران) ۲- ایوان چمیر (اوکراین) ۳- ریتون جاکوبسن (آمریکا) و آچیکو بولکوادزه (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- ایهور یاکوشنکو (اوکراین) ۲- یوسوف ماتسیف (قزاقستان) ۳- ماکسیم آورین (روسیه) و ریچارد کارلسون (استونی) ... ۱۲- محمدهادی صیدی (ایران)

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- فردین هدایتی (ایران) ۲- رازمیک کوردیان (ارمنستان) ۳- لازلو دارابوس (مجارستان) و الکساندر ملیخوف (روسیه)

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۱۴۳ امتیاز ۲- اوکراین ۹۶ امتیاز ۳- آذربایجان ۹۳ امتیاز ۴- گرجستان ۸۱ امتیاز ۵- ازبکستان ۷۲ امتیاز ۶- قزاقستان ۷- ارمنستان ۸- مولداوی ۶۴ امتیاز ۹- مصر و آمریکا ۴۰ امتیاز