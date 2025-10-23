پخش زنده
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از ورود ۴۰ میلیون گردشگرداخلی و خارجی در ۶ ماه نخست امسال به گیلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ یوسف سلمان خواه با اشاره به اینکه برخورداری گیلان از توانمندیهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی هر ساله گردشگران زیادی را به این استان سرسبز شمالی میشکاند افزود: تنها در نیمه نخست امسال ۴۰ میلیون گردشگر وارد گیلان شده که ازاین تعداد ۴۰ هزار نفر گردشگر خارجی هستند.
وی همچنین از ورود بیش از ۱۳ میلیون خودرو درهمین مدت به این استان خبرداد.
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان همچنین به پروژههای در دست اجرا برای افزایش زیرساختهای گردشگری گیلان هم اشاره و خاطر نشان کرد: هم اکنون ۲۵۲ پروژه گردشگری شامل احداث ۱۳ هتل پنج و چهار ستاره با ۳۴۰ هزار میلیارد ریال، سرمایهگذاری در این استان در دست اجراست.
وی افزود: گیلان دارای سه هزار و ۶۲۹ واحد تاسیسات اقامتی شامل هتل، هتل آپارتمان، هتل بوتیک، مجتمع گردشگری، مهمان پذیر، خانه مسافر، مجتمع سرگرمی و تفریحی، اقامتگاه بومگردی، پنج اقامتگاه سنتی، اردوگاه و محوطه گردشگری، مرکز گردشگری ساحلی و دریایی (شناور)، بین راهی و اسکله گردشگری و مسافربری دریایی و ۷۰ هزار تخت است که تلاش میکنیم تا با افزایش تختهای اقامتی زمینه اسکان بیشتر گردشگران در استان گیلان فراهم شود.