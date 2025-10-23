جوان بابلی و دروازه بان تیم فوتبال دریای آرین این شهر در آبهای ساحلی بابلسر جان باخت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس هیات نجات غریق بابلسر گفت: گزارشِ مشاهده پیکر یک مرد جوان در دریا ساعت ۴:۵۵ بامداد امروز به هیات نجات غریق شهرستان اعلام شد و پس از هماهنگی‌های صورت گرفته، یکی از ناجیان غریق به منطقه اعزام و نسبت به انتقال پیکر به ساحل اقدام کرد.

میثم طبری افزود: هویت این جوان ابتدا مشخص نبود و پیکر بی جان این جوان برای شناسایی با نظارت نیروی انتظامی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

او ادامه داد: بررسی‌ها مشخص کرد این جوان اهل بابل و دروازه بان تیم فوتبال آرین این شهر است.