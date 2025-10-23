به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی نفرات دعوت شده به اردو تیم ملی کشتی آزاد ایران که از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز یکشنبه ۴ آبان ماه در محل تمرینات باید حضور داشته باشند به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران) علی یحیی‌پور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران) آرمین حبیب‌زاده (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)، امیرمحمد یزدانی (مازندران)، علی کرم پور (تهران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران)، ابوالفضل شمسی‌پور (تهران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)، احمد بذری (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) محمدرضا لطفی (مازندران)

دعوت شدگان با نظر کادر فنی: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) محمد نخودی (مازندران) اهوارا خاطری (مازندران) علیرضا کریمی (تهران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، فرید دژم‌خوی، فرشید قبادی

دکتر تغذیه: امیر رشید لمیر

آنالیزور: علی مدهنی، سعید ابراهیمی

مربی بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

ماساژور: سجاد امیری

ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایی

سرپرست: محمدجواد یزدانی‌نیا

رقابت‌های کشتی بازی‌های کشور‌های اسلامی در ۶ وزن المپیکی روز‌های ۲۷ لغایت ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض کشور عربستان برگزار می‌شود.