چهارمین جشنواره انار با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و گردشگری استان از امروز در تنگ سیاب کوهدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار کوهدشت در افتتاحیه چهارمین جشنواره انار این شهرستان گفت: انارستان تنگ سیاب با هزار و ۸۰۰ هکتار باغات، متمرکزترین انارستان کشور است.
وی افزود: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی استان، بهویژه محصول راهبردی انار و فراهمسازی زمینههای سرمایهگذاری در حوزه فرآوری و سردخانهداری، از یکم تا پنجم آبان در حال برگزاری است.
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری لرستان هم معرفی ظرفیتهای تولید محصول ارزشمند انار و فرآوردههای آن، ترویج شور و نشاط اجتماعی، معرفی صنایعدستی محلی و جذب گردشگران و خریداران را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.
شاپور عطایی با اشاره به اینکه این جشنواره در قالب ۳۰ غرفه با سیاهچادرهای سنتی برپا شده است، افزود: گروههای هنری برجسته نیز به اجرای برنامههای فرهنگی پرداختند و بخش ویژهای به ورزشهای بومی و محلی اختصاص یافت.