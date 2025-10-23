به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم های بسکتبال رعد پدافند هوایی اصفهان در هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال عصر امروز به دیدار استقلال رفت که این بازی در کوارتر نخست با تساوی در عدد ۱۷ به پایان رسید.

در کوارتر دوم اما استقلال با نتیجه ۲۵ بر ۱۳ برنده از زمین خارج شد، در کوارتر سوم رعد پدافند هوایی اصفهان با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ پیروز شد اما در نهایت استقلال با نتیجه ۷۹ بر ۵۸ به برتری دست پیدا کرد.

به این ترتیب رعد پدافند هوایی اصفهان سومین شکست خود در لیگ برتر را تجربه کرد و با ۷ امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار دارد.