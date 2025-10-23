پخش زنده
مدیرعامل سازمان آتشنشانی نیشابور گفت: نبود قانون نظام هماهنگ برای آتشنشانان یکی از مشکلات اصلی در این شغل است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور در نشست خبری با اصحاب رسانه نیشابور گفت: در تهران اگر آتشنشانی در هنگام خدمت جانش را از دست بدهد، تا زمان بازنشستگی، حقوق کاملش برقرار میماند، اما در شهرهایی مانند نیشابور چنین حمایتی وجود ندارد. ما در مجلس نیازمند تصویب قانونی هستیم که وضعیت معیشتی آتشنشانان و خانوادههایشان را سامان دهد.
ابوالفضل اسدی افزود: ما آتشنشانان نیشابور در ظاهر عنوان شهید را برای همکاران ازدسترفتهمان داریم، اما در عمل هیچیک از خانوادههای این عزیزان از مزایای قانونی شهدای نظام مقدس جمهوری اسلامی برخوردار نیستند.
وی گفت: در حادثه انفجار سال ۱۳۸۰ که چند نفر از همکاران ما جان خود را از دست دادند، هیچیک بهصورت رسمی شهید شناخته نشدند. پدر و مادران این عزیزان امروز در کنار مزار خالی فرزندانشان دفن شدهاند، چون حتی پیکر برخی از شهدای آتشنشان پیدا نشد. این درد بزرگی است که هنوز بعد از سالها بر دوش خانوادههای آنان سنگینی میکند.
مدیرعامل آتشنشانی نیشابور با اشاره به حادثه پلاسکو در تهران ادامه داد: در تهران، شهدای حادثه پلاسکو رسماً شهید اعلام شدند و خانوادههایشان از تمام مزایای قانونی برخوردار شدند. اگر آن زمان نمایندگان ما در مجلس پیگیری میکردند، شاید خانوادههای شهدای آتشنشان نیشابور نیز میتوانستند از همین ظرفیت قانونی استفاده کنند.
نابرابری در تخصیص اعتبارات و بیتوجهی به شهرهای میانی
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور یکی از مهمترین دغدغهها را تبعیض در تخصیص اعتبارات وزارت کشور دانست و گفت: در تقسیمبندی وزارت کشور، شهرها به سه گروه زیر پانصد هزار نفر، بالای ۵۰۰ هزار نفر و کلانشهرها تقسیم شدهاند.
اسدی ادامه داد: شهرهایی مثل نیشابور که در میانه این دو گروه قرار دارند، از نظر جمعیت، وسعت و نقش منطقهای بسیار مهم هستند، اما در عمل در تخصیص اعتبارات نادیده گرفته میشوند.
پیری نیروها و بحران بازنشستگی در آتشنشانی نیشابور
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور با ارائه آماری از وضعیت نیروها گفت: طبق نمودار سازمانی مصوب سال ۱۳۹۶، آتشنشانی نیشابور باید با ۶ ایستگاه، ۱۶۷ نیروی عملیاتی داشته باشد، اما امروز با وجود افزایش ایستگاهها به هفت واحد، فقط ۱۲۱ نیرو داریم.
اسدی افزود: در حال حاضر ۱۲ نفر دیگر تا پایان امسال بازنشسته میشوند و اگر جذب جدید انجام نشود، ناچار به تعطیلی برخی ایستگاهها خواهیم بود.
او با اشاره به روند فرسایشی جذب نیروها گفت: در گذشته به علت محدودیتهای استخدامی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ هیچ مجوز جذب صادر نشد. خوشبختانه امسال مجوز جذب ۵۵ نیرو صادر شده و امیدواریم تا پایان سال آزمون برگزار شود و نیروها به بدنه عملیاتی اضافه شوند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: میانگین سنی نیروهای فعلی بالای ۴۳ سال است. در حالی که در استاندارد جهانی، آتشنشان با سن ۲۰ تا ۲۵ سال استخدام و با سن ۴۵ سال بازنشسته میشود. ما امروز با یک سازمان پیر مواجهیم.
ایستگاههایی با دو یا سه نیرو؛ فاصله زیاد تا استاندارد جهانی
اسدی درباره وضعیت شیفتها و ایستگاههای آتشنشانی گفت: در استاندارد جهانی، هر ایستگاه آتشنشانی حداقل باید ۶ تا ۷ نیروی عملیاتی در هر شیفت داشته باشد، اما در نیشابور بسیاری از ایستگاهها با دو تا سه نیرو فعالیت میکنند.