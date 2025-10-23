به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس جمهور در تشریح برنامه و مصوبات سفر استانی در گفتگو با صداوسیمای استان گفت: نشستهایی که با نخبگان و مسئولان استان برگزار و مسائل و مشکلات در حوزه های مختلف مطرح شد ، آذربایجان غربی دربسیاری از شاخصها وضعیت نامطلوبی دارد ، مصمم هستیم با مشارکت مدیران، روحانیان، سیاسیون و مردم استان این مشکلات را حل و فصل کنیم، در حوزه آموزشی باید بازنگری شود و کلاسهای مشکل دار سریعا رفع و فضای آموزشی مناسب جایگزین شود ، پییگر تجهیز مدارس استان و کل کشور هستیم روشهایآموزش نیز باید بهبود و ارتقایاید چرا که معتقدیم فرزندان کشور گرانبهاتر از معادن طلا و مس و ارزشمندتر از میادین نفت و گاز هستند و باید بهترین شرایط محیطی و آموزشی را برای آنها فراهم کنیم.

مسعود پزشکیان برای پرهیز از خلف وعده ، طرحها و برنامهایی را که قابلیت اجرایی دارند متعهد می شویم افزود: برای جبران کسری‌ها و ناترازیهاو بهبود شاخص‌های استان ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی امسال و سال آینده بطور کامل تخصیص می‌یابد، ۱۸ هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات بانکی تصویب شد، اما مهمترین عامل در توسعه استان جذب نزدیک به ۶۸ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است که با تلاش استاندار و براساس تفاهمنامه‌های امضا شده محقق خواهد شد که مجموعه این اعتبارات تغییرات اساسی در استان ایجاد خواهند کرد.

وی با اشاره به پیگیری ساخت کریدور (دالان) شمال -جنوب گفت: این راهگذر مهم اقتصادی از چشمه ثریا به تبریز و متعاقبا تهران و بندر عباس متصل خواهد شد و براساس توافقات اولیه انجام شده هم جذب سرمایه گذار را در استان خواهیم داشت هم در توسعه بخش حمل و نقل استان تاثیر گذار خواهد بود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش باقدردانی از وحدت و انسجام مردم در زمان جنگ 12 روزه گفت: امپریالیسم با تحریک رژیم صهیونیستی و راه اندازی تهاجمی ناجوانمردانه می خواست با اختلاف افکنی و ایجادتفرقه در کشور به نیات پلید خود دست یابد اما حضور و وحدت و انسجام مردم نقشه های انها را نقش بر آب کرد هرچند در این میان برخی خود فروختگان در کنار این رژیم متجاوز که سرمایه های ارزشمند انسانی و فرماندهان و دانشمندان و مردم بیگناه را به شهادت رساند ودر غزه مردم را به خاک و خون می کشد ایستادند.

مسعود پزشکیان درادامه گفت: هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب از خاکش کشورش محل تاخت و تاز اجنبی باشد ،در جنگ دوازده روزه بسیاری از کسانی که شاید با انها نامهربانی کرده باشیم ویا به دلیل رفتارهای ما با ما خوب نباشند و حتی برخی از زندان پیام دادند و تعهدشان را به تمامیت ارضی کشور و دفاع از رهبر و انقلاب را اعلام و تجاوز دشمن را محکوم کردند ، و نشان دادند که ایران قابل معامله نیست و به هیچ اجنبی و قدرت خارجی اجازه تاخت و تاز نمیدهند از تک تک این مردم قدردانی می کنم.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط دریاچه ارومیه گفت: امروز چند تفاهمنامه با سازمانهای بین المللی ،دانشگاهی ، نهادهای مردمی و عمومی برای کمک به احیای دریاچه ارومیه و استفاده از تجارب بین المللی امضا شد، از سوی دیگر از تمامی ظرفیتهای علمی، مالی ، اقتصادی ، سیاسی و امنیتی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد، اما با توجه به کاهش بارشها در منطقه و محدودیتهای منابع آبی ، باید روند تغییرات را بپذیریم و به نحو دیگری برنامه ریزی و طراحی کنیم و به سمت اصلاح الگوی کشت وروشهای آبیاری و طرح های توسعه ای حرکت کنیم.

