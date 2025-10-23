پس از انتظاری طولانی طرح بزرگ سبزه‌میدان زنجان امروز با افتتاح فاز شمالی و پایانی خود به طور کامل به بهره‌برداری کامل رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ این رویداد مهم شهری همزمان با برگزاری رویداد ملی پاییز در این مکان خاطره‌انگیز، چهره‌ای نو به مرکز شهر زنجان بخشید تا شهروندان اولین روزآبان ماه را در بزرگترین میدان ساخته شده کشور پس از انقلاب جشن بگیرند.

استاندار زنجان در مراسم افتتاحیه فاز شمالی پروژه سبزه میدان، این طرح را نمادی از تلاش جمعی برای توسعه و آبادانی شهری دانست و گفت:این طرح فراتر از یک طرح عمرانی، دریچه‌ای به سوی هویت زنده و پویا شهر زنجان است.