آخرین تمرین تیم ووشو قم پیش از آغاز المپیاد استعدادهای برتر کشور
تیم ووشو پسران قم در دو بخش تالو و ساندا آخرین تمرینات آماده سازی را برای حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛
تیم ووشو پسران استان قم، در آستانه حضور در المپیاد استعدادهای برتر کشور، آخرین مرحله تمرینات خود را با آمادگی کامل به پایان رساند. این رقابتها در دو بخش تالو و ساندا از سوم آبانماه به میزبانی سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم آغاز خواهد شد.
تمرین نهایی این تیم با هدف ارتقای هماهنگی، آمادگی جسمانی و تمرکز روانی ورزشکاران برگزار شد. مربیان تیم با ارزیابی عملکرد فنی و تاکتیکی ورزشکاران، ابراز امیدواری کردند که نمایندگان قم بتوانند در این دوره از رقابتها، عملکردی درخشان و شایسته ارائه دهند.
المپیاد استعدادهای برتر کشور، فرصتی ارزشمند برای شناسایی و پرورش نخبههای ورزشی در ردههای پایه محسوب میشود و حضور تیم قم در این رویداد، نشانگر ظرفیتهای بالای ورزشی استان در سطح ملی است.