سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد گفت: بازی برابر چادرملو اردکان یکی از دیدار‌های سخت فصل برای ما خواهد بود، اما تیمم با آمادگی کامل به مصاف این حریف می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رحمتی سرمربی تیم خیبر خرم آباد در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل چادرملو اردکان گفت: خوشحالیم که در فصل جدید نخستین تیمی هستیم که در استادیوم بازسازی شده شهید نصیری بازی می‌کنیم و امیدوارم فردا شاهد دیداری جذاب، محکم و تماشاگرپسند از هر دو تیم باشیم.

وی درباره وضعیت تیم حریف گفت: تیم چادرملو اردکان تیم بسیار خوبی است. به باور من، در چهار سال اخیر با حضور آقای اخباری مجموعه‌ای هماهنگ و منسجم شکل گرفته و بازیکنان خارجی باکیفیتی نیز در اختیار دارند.

رحمتی افزود: با توجه به جو ورزشگاه و حمایت هواداران یزدی، بازی بسیار سختی پیش رو داریم، اما بازیکنان من از لحاظ روحی و بدنی در آمادگی کامل هستند و امیدوارم شاهد دیداری پایاپای و زیبا باشیم.

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پایان تأکید کرد: ما برای این بازی تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و با تمام توان به میدان می‌رویم تا نتیجه‌ای آبرومند کسب کنیم.