پخش زنده
امروز: -
سجاد محمدی نخستین مدال رقابتهای کشتی فرنگی المپیاد استعدادهای برتر کشور را برای آبادان به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سجاد محمدی کشتیگیر شایسته و پرتلاش آبادان، در جریان رقابتهای کشتی فرنگی هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور که در شهر شیراز در حال برگزاری است، موفق شد نخستین مدال ورزش منطقه را در این دوره از رقابتها از آن خود کند.
محمدی در مراحل مقدماتی این رقابتها با پیروزیهای مقتدرانه مقابل حریفانی از مازندران، تهران و سیستان و بلوچستان توانست به جمع مدعیان صعود کند.
وی در دور چهارم، علیرغم نمایش قابلتوجه، نتیجه را به کشتیگیر استان فارس واگذار کرد و راهی دیدار ردهبندی شد.
این کشتیگیر توانمند آبادانی در دیدار ردهبندی با عملکردی درخشان، حریف خود از استان اردبیل را شکست داد و مدال ارزشمند برنز را بر گردن آویخت.
بدین ترتیب، سجاد محمدی نخستین مدال ورزش را در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر کشور به ثبت رساند.
موفقیتی که نقطهای روشن در مسیر توسعه و رشد کشتی پایه در اروند به شمار میرود.