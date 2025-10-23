به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کلات گفت: هم اکنون، هزار و ۵۵۷ کلنی زنبورعسل در شهرستان وجود دارد که این تعداد متعلق به ۲۵ بهره‌بردار فعال در حوزه زنبورداری است؛ آماری که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه برای توسعه تولید عسل و فرآورده‌های جانبی آن است.

خالقی با اشاره به اقلیم خاص، پوشش گیاهی متنوع و وجود گیاهان معطر در شهرستان افزود: این شرایط، زمینه‌ای مناسب برای پرورش زنبورعسل و افزایش کیفیت عسل تولیدی در کلات فراهم کرده است.