تعلیق چهار ساله فدراسیون جودو تهدیدی که به فرصت تبدیل شد
رئیس فدراسیون جودو گفت: ۱۲ خانه جودو زمانی که این ورزش تعلیق شده بود در استانها به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
رئیس فدراسیون جودو در مجمع عمومی سالیانه هیات جودو مازندران در بهشهر درخصوص تعلیق ۴ ساله این فدراسیون، گفت: جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد با یک رژیم خبیث روبهرو هستیم و برای ما همه چیز مدال فلزی نیست و آرمانها و عقاید برایمان بسیار مهم است.
آرش میراسماعیلی با بیان اینکه ما در ۴ سال تعلیق کار کردیم و تهدید تبدیل به فرصت شد، افزود: در این مدت ۱۲ خانه جودو ساخته و اکنون نیز ۴۵ تخته تشک در سراسر کشور توزیع شد.
وی با تاکید بر معجزه اراده، ادامه داد: اراده و برنامه ما این است که در المپیک آینده مدال جودو کسب کنیم و در این مسیر باید در پرورش مربیان و داوران به سمت جلو برویم.
رئیس فدراسیون جودو گفت: حضور ورزشکاران در جایگاههای مدیریتی نتایج بسیار خوبی را در پی داشت.
او ادامه داد: المپیاد استعدادهای برتر ورزش نقطه عطفی برای سرمایه گذاری در آینده ورزش کشور و برای وزارت ورزش و جوانان بسیار مهم و از نگاه تخصصی نشات گرفته است
میراسماعیلی گفت: توقع من اینست که در اتحاد و همدلی پیشرفت میکنیم و در این راستا، رئیس هیات جودو مازندران مورد حمایت من است.
میراسماعیلی با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در جودو مازندران، افزود: به وضعیت جودو مازندران نمره قابل قبولی میدهم و از زحمات و میزبانی مناسب استان در المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور تقدی تشکر میکنم.
او ادامه داد: در استانی که وضعیت خوبی در کشتی دارد باید ورزش جودو آن نیز در صدر باشد.