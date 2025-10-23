در اولین پنجشنبه آبان ماه به رسم دعوت شهدا، دانشجوی شهید قاسم شاهطوری میزبان سومین برنامه شهیدانه دعوت دودانگه ساری بود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ برنامه شهیدانه روستای تلاوک دودانگه با حضور پدر شهید هسته‌ای، شهید علی باکویی کتریمی برگزار شد و تلاوت آیات قرآن مجید، قرائت زیارت عاشورا، همخوانی سرود جمهوری اسلامی، صلوات خاصه، خاطره گویی و تبیین قدرت ملت متحد و اقتدار نظام اسلامی در عرصه‌های علمی، سیاسی. نظامی و ... از عناوین سومین برنامه شهیدانه دعوت بود

برنامه شهیدانه دعوت، اقدامی مردمی و خودجوش است که در راستای پاسداشت مقام شهدا هر دو هفته یک بار در یک روستای دودانگه شهرستان ساری با یاد و خاطره شهید همان روستا برگزار می‌شود





دانشجوی بسیجی شهید قاسم شاهطور سال ۱۳۴۶ در روستای تلاوک دودانگه ساری دیده به جهان گشود واگرچه در سنگر دانشگاه مشغول فراگیری علم بود، اما دفاع از کیان و اسلام را اولویت دانست و عازم جبهه نبرد با متجاوزان بعثی در منطقه جنوب کشور شد.



