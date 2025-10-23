پخش زنده
نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی گفت: باتوجه به قابلیتهای بالا و شاخصهای نامطلوب استان بایدبرای جبران این عقبماندگیها برنامهریزی و نگاه ویژهای به آذربایجان غربی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی، نماینده ولیفقیه در آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به گرفتاری مردم ناشی از تورم و گرانی، بر لزوم نظارت مضاعف بر توزیع کالاها و کنترل قیمتها تأکید کرد و خواستار صدور دستورالعمل محکم برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم شد.
امام جمعه ارومیه با اشاره به قابلیتهای بالای استان، از عقبافتادگی نسبی آذربایجان غربی انتقاد کرد و گفت: این از عدالت دور نیست که نگاه ویژهای به استان شود.
وی تأکید کرد که باید با برنامهریزی، این عقبماندگیها جبران شود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی از پیشنهاد رئیس جمهور درباره "کاهش مرکزیت تهران" استقبال کرد و پیشنهاد داد: استان آذربایجان غربی به دلیل موقعیت مرزی و دارا بودن منطقه آزاد ماکو، میتواند میزبان بخشی از مراکز گمرکی، پایانههای صادراتی و مراکز دانشگاهی باشد.
وی با بیان اینکه شهر ارومیه به عنوان مرکز استان از لحاظ توسعه شهری رشد چشم گیری نداشته، گفت: طرحهای معطلماندهای مانند توسعه بازار تاریخی-کمربندی دوم و میدان امام ۳۰ سال است به سرانجام نرسیدهاند و نیازمند کمک مستقیم دولت است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با تاکید بر ثبات قوانین برای صادرات گفت: مشکل صادرکنندگان استان با تغییر مکرر قوانین تعهد ارزی افزایش میباید و ضروری است برای رونق تولید و صادرات در سیاستهای ابلاغی پایبند بود و از تغییر زود به زود جلوگیری کرد.
وی با اشاره به آمار بالای دانشجویان ایرانی در خارج و با مواجهه آنان با مشکلات عدیده تصریح کرد: بنده در سفرهای خود به ترکیه و روسیه با دانشجویان مقیم ایرانی نشست داشتم و از نزدیک پای صحبتهای آنان نشستم. هزینههای بالای تحصیل، مشکل نظام وظیفه و برخی مشکلات فرهنگی از جمله مشکلات دانشجویان خارج از کشور است.
وی پیشنهاد کرد: ایجاد یک "مرکز دانشگاهی جامع" در استان برای جلوگیری از خروج جوانان و همچنین جذب دانشجوی بین الملل میتواند نقش بسزایی در حل این مشکل داشته باشد.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین قریشی در پایان بر ضرورت ترویج فرهنگ عفاف در ادارات تاکید کرد.