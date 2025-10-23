رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر ضرورت احصا و مستندسازی مشکلات صنایع غذایی آذربایجان شرقی گفت: برنامه جامع و نقشه راه صنایع غذایی استان باید تدوین شود و برای حل مشکلات این حوزه پیشنهادات عملی ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یونس ژائله در ششمین جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز اظهار کرد: با وجود پتانسیل بالای این حوزه، صنعت غذا در آذربایجان شرقی آن طور که باید و شاید رشد نکرده و بیشتر فعالیت‌ها در این حوزه سطحی است، بنابراین باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام داد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های صادرات غیرنفتی از لحاظ تنوع و کیفیت گفت: با توجه به چالش‌های موجود در صنعت غذایی استان، مشارکت فعالان صنایع غذایی در این حوزه روز به روز کاهش یافته است.

ژائله یکی از وظایف کمیسیون صنایع غذایی اتاق تبریز را افزایش انگیزه و جلب مشارکت فعالان این حوزه اعلام کرد و ادامه داد: برگزاری رویداد‌های مختلف در این حوزه می‌تواند از اقدامات موثر برای ایجاد انگیزه در بین فعالان این صنعت باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: گرانی مواد اولیه، پایین بودن کیفیت آرد و مسائل مربوط به فروش و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی از مهمترین مشکلات صنایع غذایی در استان است.

رضا جعفری رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه با اشاره به تداوم برخی مشکلات ساختاری در بخش صنعت غذا گفت: مسائل ارزی و عدم پاسخگویی مناسب در قبال سیاست‌های انقباضی ارزی در سطح استان و کشور از جمله مشکلات موجود در حوزه است.

جعفری با بیان اینکه یکی از محور‌های دستور جلسه بررسی تفاهم‌نامه اخیر میان اداره کل استاندارد و وزارت بهداشت است افزود: تفاهم‌نامه‌ای که اخیرا منعقد شده بیشتر جنبه کلی‌ دارد و به جزئیات و رفع موانع اصلی نپرداخته، بنابراین لازم است کمیسیون صنایع غذایی اتاق تبریز، پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل این تفاهم‌نامه ارائه کند تا پس از جمع‌بندی به اتاق بازرگانی ایران ارسال شود.

وی اظهار کرد: سه چالش اصلی صنایع غذایی کشور شامل حذف قیمت تولیدکننده از روی محصولات، تداخل وظایف سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو و همچنین مشکلات تامین ارز و ناترازی انرژی است.