سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به عرصه هنر گفت: اگر بخواهیم جامعه پایدار بماند و آیندگان درباره ما قضاوت درستی داشته باشند باید به هنر اهمیت دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدمهدی احمدی در نشست صمیمی با هنرمندان آذربایجان‌شرقی در تالار خاقانی تبریز گفت: مقوله فرهنگ و هنر بر مقولات اقتصادی برتری دارد زیرا هنر می‌تواند باعث دوام یک حاکمیت و نیز تداوم و ماندگاری هنرمند شود.

احمدی تشریح کرد: هنر به مکانی که در آن قرار می‌گیرد قداست می‌بخشد، خود پایدار می‌ماند و در نهایت به‌عنوان نشان برتری یک حاکمیت عمل می‌کند. این ارزش واقعی هنر است.

مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفاوت بنیادین ماهیت اشتغال در حوزه هنر با اقتصاد اضافه کرد: در مقوله هنر و فرهنگ ماهیت شغل با ماهیت شاغل تناسب دارد و هر دو واجد عقلانیت هستند، در حالی‌که در اقتصاد ممکن است چنین نباشد.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زبان هنر را تاثیرگذارتر از زبان خطابه دانست و افزود: گاهی یک دیالوگ در اثری سینمایی یا نمایشی می‌تواند سبب ایجاد ارتباطی عمیق بین یک جوان و موضوعی مانند حادثه کربلا شود این قدرت زبان هنر است.

احمدی به اقدامات عملی این معاونت نیز اشاره کرد و گفت: تشکیل کارگروه اقتصاد و هنر در معاونت امور هنری برای بررسی و استقبال از طرح‌های عالمانه و اجرای طرح‌های مشارکتی در حوزه هنری با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی از جمله این اقدامات است.

سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به تغییر کلی تشکیلات صدور گواهی‌نامه و درجه هنری و واگذاری دبیری آن به یک فرد هنرمند با دستورالعمل دقیق گفت:تاکید شده است که تحت هیچ شرایطی با آبروی هنر بازی نشود و سطح استاندارد‌های هنری پایین نیاید.

وی همچنین در پاسخ به برخی پرسش‌ها درباره عملکرد صندوق هنر یادآور شد: این صندوق ضوابط مشخصی برای جذب اعضا دارد که قطعاً باید در فرآیند جذب رعایت شود و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن این ضوابط عضویت صادر کرد.