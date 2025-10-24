پخش زنده
امروز: -
چهارمین جشنواره بینالمللی «همام»، ویژه توانیابان و جانبازان سرافراز، با محوریت آثار هنری در حوزههای هنرهای تجسمی، صنایع دستی، هنرهای سنتی و موسیقی در فرهنگستان هنر آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر جشنواره بین المللی همام با بیان اینکه این رویداد از ابتدای آبان آغاز شده و میزبان ۴۳۰ هنرمند از ۳۱ استان کشور و ۱۴ هنرمند از ۱۴ کشور است، گفت: در بخش بینالملل حدود ۶۰ اثر در معرض دید عموم قرار گرفته است. همچنین، تمایز این دوره نسبت به قبل، تبدیل شدن نمایشگاه به کاخ جشنواره همام و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیتهای جنبی مانند برنامههای رادیویی، تلویزیونی، سالنهای چندمنظوره، تئاتر و نشستهای تخصصی است.
مشهدی افزود: در حوزه فناوری، جشنواره امسال با بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال، فعالیتهای گستردهای دارد. نمایشگاه بینالمللی همام امسال به صورت آنلاین در بیش از ۳۰ کشور جهان پخش میشود و افتتاحیه آن با حضور وزیر بهداشت و درمان، آقای دکتر ظفرقندی، برگزار شد. این مراسم همزمان در کشورهای مختلف از طریق کنسولگریها به صورت زنده پخش شد.
وی اضافه کرد: ویژهبرنامههای جشنواره، از جمله نشستهای تخصصی، طرح های پژوهشی و آیندهپژوهی در حوزه فرهنگ و هنر، در راستای توسعه آکادمی همام در حال اجرا است. در مراسم رونمایی که در ۲۶ مهر برگزار شد، آکادمی همام معرفی و برنامههای آن مورد توجه قرار گرفت.
دبیرجشنواره بینالمللی همام خاطر نشان کرد: در آیین پایانی جشنواره، قرار است از برگزیدگان نهایی، که از میان ۴۳۰ هنرمند در بخش ملی و ۱۴ هنرمند در بخش بینالملل انتخاب شدهاند، در مرکز همایشهای برج میلاد اعلام نتایج شود.
در ادامه چهارمین دوره نمایشگاه بینالمللی «همام» ظفر قندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از بهترین رویدادهایی که در عمرم شاهد آن بودهام، همین نمایشگاه است؛ چرا که مزین به نام "همام" بوده و آثار هنرمندان دارای معلولیت از سراسر جهان را به نمایش گذاشته است.
وی افزود: کارهای بسیار فاخری را امروز مشاهده کردم. همام، یار غار حضرت علی (ع) و عاشق و عارفی بزرگ بود و زیبایی دارد که این نمایشگاه با نام او برگزار میشود.
وزیر بهداشت با اشاره به توانایی و خلاقیت هنرمندان حاضر اظهار داشت: در این نمایشگاه هنرمندانی را دیدم که بدون داشتن دست، زیباترین نقاشیها را خلق کردهاند؛ افرادی که نابینا هستند، اما بهترین فرشها را بافتهاند. این آثار نشان میدهد میتوان بر محدودیتهای جسمی و ذهنی غلبه کرد. اراده و انگیزهای که در اینجا دیدم میتواند سرمشق همه ما باشد.
ظفرقندی با بیان اینکه در نمایشگاه همام شاهد «دو نوع هنر» بوده است، گفت: یکی هنر نقاشی، مجسمهسازی و سایر رشتهها، و دیگری هنر غلبه بر محدودیتها و شکستن حصارهاست. شکوه و زیبایی این آثار چشمها را خیره میکند. این نمایشگاه بینالمللی است و به نظرم در دنیا کمنظیر است، زیرا هنرمندان معلول از ۱۴ کشور جهان آثار فاخر خود را ارائه کردهاند که من از تماشای آنها بسیار لذت بردم.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان و حامیان این رویداد تأکید کرد: وظیفه ماست از خانوادهها، اولیا و مربیان، خیرین و مجموعه همام که از این هنرمندان حمایت کردهاند، تشکر کنیم. وزارت بهداشت نیز آماده همکاری در زمینههای مختلف از جمله کمک به بیماران اوتیسم و درمان معلولان جسمی ـ حرکتی است و هر اقدامی که در توان ما باشد، انجام خواهیم داد.
وزیر بهداشت همچنین به معاون فرهنگی خود توصیه کرد تا در حد امکان از بودجه فرهنگی وزارتخانه، بخشی از آثار هنری این نمایشگاه را برای بیمارستانها و دانشگاهها خریداری کند.
چهارمین نمایشگاه بینالمللی همام از اول تا هفتم آبان هر روز از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در فرهنگستان هنر میزبان علاقهمندان خواهد بود.