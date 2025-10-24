دعوت به مشارکت در ساخت خانه ایلامیان در مشهد
امام جمعه و استاندار ایلام از پیشرفت چشمگیر ساخت زائرسرای ایلامیان در مشهد خبر دادند و از مردم خواستند برای تکمیل این یادگار معنوی و خانه عشق ایلامیان در جوار امام رضا (ع) مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ حجتالاسلاموالمسلمین «الهنور کریمیتبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در نشست مشترک بررسی روند اجرای طرح زائرسرای ایلامیان در مشهد مقدس، با اشاره به اهدای زمین این زائرسرا از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اظهار داشت: با لطف الهی و تلاشهای انجام شده، زائرسراهای مردم استان ایلام در مشهد مقدس به مراحل پایانی اجرایی رسیده و اکنون برای تکمیل نهایی این طرح، نیازمند همیاری و مشارکت همه هماستانیهای عزیز هستیم تا زائرسرای ایلامیان در جوار بارگاه رضوی هر چه زودتر به بهرهبرداری برسد.
وی افزود: هر خانواده میتواند نذر یا هدیهای به نیت پذیرایی از زائر امام رضا (ع) در این طرح داشته باشد و مبالغ خود را به حساب اعلامشده برای ساخت زائرسرای ایلامیان واریز کند تا هر چه سریعتر شاهد بهرهبرداری کامل آن باشیم و هماستانیهای عزیز بتوانند از این مکان مقدس برای زیارت ثامنالحجج (ع) استفاده کنند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز در این نشست، زائرسرای در حال ساخت ایلامیان در مشهد را یکی از طرحهای مهم و نیمهتمام استان دانست که ظرفیت بالایی برای خدمترسانی به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) خواهد داشت و بیان کرد: انتظار میرود با همکاری مردم، صنعتگران و واحدهای تولیدی استان، این یادگار فرهنگی بهزودی به بهرهبرداری میرسد.
وی یادآور شد: این طرح به عنوان یک طرح مهم و نیمهتمام در دستور کار قرار دارد و هماکنون مراحل پایانی ساخت را طی میکند.
استاندار ایلام با اشاره به ویژگیهای این طرح افزود: زائرسرای ایلام در هشت طبقه با زیربنای قابل توجه و شامل ۵۲ سوئیت، سال پذیرایی و همه بخشهایی که مرتبط با ارائه خدمات به زائران است، طراحی شده که کار بسیار ارزشمندی است که با پیگیریهای مستمر به پایان خواهد رسید.
زائرسرای ایلامیان در مشهد در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع در فاصله دو کیلومتری تا حرم و در هشت طبقه ساخته شده است.