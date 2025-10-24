پخش زنده
مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه بیش از 2 میلیون و 700 هزار ایرانی زیر چتر پوشش بیمه ای صندوق بیماران صعب العلاج قرار دارند، گفت: بیمه های پایه کشور نیز، هر سال حدود شش هزار میلیارد تومان، تنها برای یک نوع دارو هزینه می کنند که این رقم، سه برابر نیاز واقعی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی ناصحی با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر، آخرین اقدامات و برنامه ها درباره بیمه سلامت را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: از سوم تا نهم آبان، هفته ملی بیمه سلامت است، شعار امسال بیمه سلامت چه است؟
ناصحی: یک شعار جامع تری را امسال انتخاب کردهایم برای اینکه از همه توان جامعه استفاده شود در تحقق اهدافی که در نظام سلامت است. بیمه سلامت یک تأمین کننده بزرگ مالی کشور در حوزه سلامت است. برای همین بحث وفاق ملی را برای ایران سالمتر به عنوان شعار امسال انتخاب کردهایم و هفته سلامت را برای هر روز آن یک نامی داریم که سعی میکنیم در آن زمینه بیشتر اطلاع رسانی کنیم و آگاهی مردم را نسبت به آن بیشتر کنیم و سواد سلامت را در این زمینهها بیشتر بالا ببریم. بحث صندوق بیماران صعب العلاج است، بحث عدالت در سلامت است، تأمین مالی است که هر روز از این هفته به یکی از این عناوین اختصاص داده شده است.
سؤال: از شنبه بگویید چه زیرشعارهایی برای این هفته انتخاب کردهاید؟
ناصحی: سوم آبان اولین روز هفته و روز اصلی ما است که این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. برای اینکه مردم از جهت مالی در گرفتن خدمات دچار مشکل نشوند و یک تأمین مناسبی در کشور شود.
سؤال: به گسترگی الان بیمه سلامت نبوده است، خدمات درمانی؟
ناصحی: خیلی محدود بوده است، خدمات درمانی صرفاً پوشش درمان را انجام میداد و با اعتبار کمتر در طی این سال هم اعتبار افزایش پیدا کرده است و هم پوشش جمعیتی خیلی بیشتر شد و هم تعداد خدماتی که باید تحت پوشش قرار بگیرد خیلی بیشتر شده است. رو به جلو هستیم، امیدواریم بتوانیم با یک نگاهی که به گذشته داریم، ترسیم مناسبی برای آینده در حوزههای مختلف سلامت داشته باشیم. صرفاً بحث درمان نیست، قطعاً بحث پیشگیری یکی از بحثهای مهم و متعالی در بحث سلامت و بیمههای پایههای سلامت است که چند سال است روی این خیلی کار کردهایم، معاونتی در سازمان راه اندازی شده است، بحثهای پیشگیری سطح ۴ و بحثهای جدیدی که در دنیا است.
سؤال: پزشک خانواده هم در همین راستا است؟
ناصحی: بله. در همین راستا است نظام ارجاع، پزشکی خانواده، نگاه نو به تحول دیجیتال در سازمان، نقش هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت سلامت و تأمین مالی مردم در نظارت و اینها نکاتی است که در سازمان بیمه سلامت جای مناسب و مهمی را برای خودش باز کرده است. از روز اول، شنبه به نام بیمه سلامت و حفاظت مالی مردم است و سلامت پایدار جامعه است. روز یکشنبه، بیمه سلامت، پیشگیری، تحقق عدالت در سلامت است که روز مهمی است برای اینکه جای پیشگیری باید حتماً در بیمههای پایه باشد، برای سلامت مردم از ابتدای تصمیم به تولد فرزند باید جایگاه اش حفظ شود و بیمهها حمایت کنند، نقشی که در عوامل اجتماعی دارند مهم است. روز دوشنبه، بیمه سلامت به عنوان حامی بیماران خاص و صعب العلاج و امید به زندگی است. روز سه شنبه، بیمه سلامت خانواده سالم، جامعه توانمند است. روز چهارشنبه، بیمه سلامت شفافیت و نوآوری به آیندهای روشن نامگذاری شده است. روز پنجشنبه، بیمه سلامت همکاری بین بخشی، همراهی مردمی است. روز آخر بیمه سلامت، همراه اقشار آسیب پذیر است که روی این مبحث بیمه سلامت کار کرده است.
سؤال: برای روز یکشنبه روی پیشگیری تحقق عدالت در سلامت صحبت کردید. منظور ما از پیشگیری دقیقاً چه است؟
ناصحی: بیمه سلامت بر اساس اینکه بخشی از نظام سلامت است، تأمین کننده مالی و یکی از قسمتهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است. از این جهت سیاستهای ما منطبق است بر سیاستگذاریهایی که در کشور در حوزه سلامت میشود. سلامت ابعاد مختلف دارد، یک بخش مهم آن بحث پیشگیری و بهداشت است که در کشور به این مقوله توجه زیادی شده است ولی بیمههای پایه به این سمت و سو نرفتهاند. صرفاً بحثهای پوششهای درمانی بوده است، با راه اندازی پزشک خانواده در روستا. الان بیمه روستایی داریم که اکثر هزینههای سرپایی و بستری را دارد، بیمه سلامت در روستاهای کشور پوشش میشود.
سؤال: مردم در روستاها چه حق بیمهای در بیمه سلامت پرداخت میکنند؟
ناصحی: مردم در بیمه سلامت پرداختی ندارند، ۱۰۰ درصد را دولت و بیمه سلامت پرداخت میکند.
سؤال: فقط پایه را؟
ناصحی: بله که ۹۵ درصد از هزینهها در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی را بیمه و دولت پرداخت میکند. این نگاه متعالی بود که با تأسیس بیمه سلامت نزدیک به ۲۰ سال است که در کشور دارد انجام میشود. درحال توسعه است، بحث پزشک خانواده الزام ارجاع در کشور دارد با شکل جدیدی و با شروع در شهرها با پایلوتی که در دو استان چندین سال قبل انجام شده بود، امسال برنامه جدی وزارت بهداشت این است که در کشور این را گسترش بدهد. شروع تدریجی است ولی اجرای کامل در کشور مدنظر وزارت بهداشت است که بیمه سلامت و بیمههای پایه هم کنار این مهم قرار دارند به عنوان تأمین کننده مالی و ناظر بر عملکرد مالی یا اجرایی که در این کار صورت میگیرد. پس این کار بسیار مهمی است. در کنار آن توجه به اینکه مداخله غیرضروری، مداخله زیان آور برای مردم در اثر مداخلات پزشکی غیرضروری یا مصرف دارو یا استفاده از تجهیزات و امکانات یا مواردی که لازم نیست مداخلات غیرضروری، الان یک مشکل جدی در سلامت مردم ایجاد میکند. مصرف بی رویه دارو، عملهای جراحی که شاید ضرورت نداشته باشد.
سؤال: پایش آن چطور انجام میشود؟
ناصحی: بحث دارویی را مفصل گفتهایم، اطلاع رسانی شده است. متأسفانه مصرف دارویی ما بیش از دو برابر مصرف دارو به ازای جمعیت ما است. ما در هر نسخه دارویی مان بیش از ۴ قلم دارو داریم که استاندارد ما زیر ۲ قلم است. غیر از داروهایی که کنار نسخ اصلی نوشته میشود، ۴ و ۳ دهم الان میانگین کشوری ما است. باید هم مردم و هم جامعه پزشکی و هم شرایطی که ایجاد میشود، اطلاع رسانی مناسبی شود، این مدیریت شود. یا در بحثهای تصویربرداری و آزمایشگاهی کم از دارو نیستند. ما مطمئن هستیم اینها برای سلامت مردم همه اش مفید نیست، خیلی از اینها دور ریز منابع سلامت است و لازم نیست، بعضی از آزمایشهای غیرضرور که هزینههای بالایی دارند. مثلاً در یک آزمایشی که مرور میکردم، شاید در همین شش ماهه ۴۲۰ میلیارد تومان یک آزمایش غیرضرور که نیاز نیست انجام شود، با توجه به شرایطی که در جامعه است و میزان کمبودی که در آحاد جامعه است. شرایط مالی جامعه را نمیگویم، وقتی تشخیص در حد بالای ۸۵ درصد بر کمبود یک ویتامینی است چرا باید ۴۲۰ میلیارد تومان در شش ماه برای این هزینه کنیم. متأسفانه با محدودیت منابعی که داریم به سمت و سویی نمیرویم که اینها را مدیریت کنیم، بیمهها هم اگر جایگاه مناسبی داشته باشند، همه مسائل صفر تا ۱۰۰ مدیریت منابع و مدیریت پرداخت در کشور بر عهده بیمهها باشد، قطعاً راهنماهای بالینی کمک کننده است، نظام ارجاع به این بحث کمک میکند. همه اینها باید کنار هم قرار بگیرد تا ما بتوانیم هم هزینهها را مدیریت کنیم و هم تأمین منابع مناسبی داشته باشیم و این منابع مدیریت شود. اگر این موارد غیرضروری کم شود، به سمت پیشگیری میشود، به سمت تغییر شیوه زندگی و پرداختهای زندگی میرود.
سؤال: یک فرهنگ سازی کافی است یا باید قانون برای آن گذاشت؟
ناصحی: نکته مهمی است، ما هم باید روی سواد سلامت مردم کار کنیم، یعنی آگاهی مردم نسبت به حوزه سلامت بیشتر شود و از طرفی هم قوانین مناسبی برای این امر داشته باشیم. نگاهی هم داشته باشیم که حتماً پروتکلهای درمانی، حتماً راهنماهای بالینی باید به نحوی تدوین شود در کشور، الان داریم ولی کامل نیست، که خدمت رسانی در حوزه سلامت حد و مرزی داشته باشد، مشخص باشد. الان شاید هر دارویی که وارد کشور میشود حتی مورد تأیید خیلی از منابع علمی هم نیست، به سرعت وارد جامعه میشود و این هزینهها را بالا میبرد. امکانات تشخیصی هرچند جای تجهیزات و امکانات تشخیصی باید به موقع در کشور باشد ولی مصرف آن باید مدیریت شود. هزینههایی که در این امر است، یک تهران ما به اندازه یک کشور اروپایی «ام آر آی» دارد. اینها هزینهها و منابع سلامت به آن سمت میرود که لازم نیست. ما برای یک دارو در کشور برای کنترل بیماری که روشهای مختلف دیگری، چه تغییر شیوه زندگی و چه مصرف داروهای دیگر وجود دارد که مفیدتر هستند، نزدیک به ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان در سال بیمههای پایه دارند برای یک دارو هزینه میکنند. این میزان متناسب با جمعیت مبتلایان، متناسب با سایر فاکتورهایی که در نظر میگیریم و نیازی که باید به طور متوسط آن دارو مصرف شود میبینیم بیش از ۳ برابر است. اینها نشان میدهد که این نیازها نیازهای القایی است. قانون میتواند در سطح کلی نوشته شود ولی دستورالعملها و آئین نامههایی که است مخصوصاً راهنماهای بالینی بسیار کمک میکند. اگر پیشگیری در کشور نهادینه شود، اگر ورزش کنار بیمه و در کنار دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، بهزیستی، همه این ارکانی که در تربیت کودکان ما نقش دارند کنار هم قرار میگیرند. بیمارستانهای قلب و عروق زیاد شود، روز به روز تعداد آنها زیاد شود، چند بیمارستان سرطان این چند ساله اضافه شده است، آیا کم شده است و سلامت مردم بهتر شده است. الان دیابت و فشار خون از ۲۰ سال قبل خیلی بیشتر شده است، شیوه زندگی نقش دارد ولی مداخلاتی که باید انجام بدهیم همه راههایی است که شاید خیلی درست نباشد.
سؤال: عدالت درمانی را خیلی از مردم دغدغه آن را دارد، بارها هم دولت در خصوص آن صحبت کرده است. سازمان بیمه سلامت در این زمینه چه کارهایی انجام داده است و شما چه دستاوردی در تحقق عدالت درمانی داشتهاید؟
ناصحی: اعتقاد ما این است که اگر منابع سلامت به درستی تأمین شود، بر اساس قانون، الان بر اساس قانون باید بودجه سال ۱۴۰۴ باید ۱۳۶ همت میشد. امسال بودجهای که دولت اختصاص داده است، محدودیتهایی وجود دارد ولی ۷۰ همت بوده است. برای سال آینده و این خدماتی که اضافه شده است در حوزه سلامت، جمعیتی که اضافه شده است، شاید درصد زیادی از جمعیت ما بیمه پرداز نیستند و دولت دارد تأمین میکند ولی به بیمه آن مبلغ اختصاص داده نمیشود، همین باعث سیکل معیوب میشود. ما به مؤسسات نمیتوانیم به موقع و به حد کافی پرداخت کنیم و خدمت مناسب خریداری کنیم، اینها باعث میشود چرخه درمان و مؤسساتی که با ما کار میکنند نتوانند خدمت مناسبی به مردم بدهند. باید اینها اصلاح شود، بحث عدالت اگر تأمین منابع مناسب شود، ما بیمه پایه قوی داریم، نیاز نیست که کنار بیمه پایه همان خدمات را به بیمه تکمیلی بدهیم و آن خدمات هزینه اش را یا مردم یا کارمند یا مؤسساتی که مرتبط هستند پرداخت کنند. قطعاً بیمه پایه قوی به جای بیمه تکمیلی که به اشتباه در کشور مرسوم شده است و فقط باید هزینه خدمات لوکس را بدهد، الان از کارمند بیمه پایه گرفته میشود و بیمه تکمیلی هم گرفته میشود، لزومی ندارد، اگر تأمین منابع مناسب شود، پایه را بر اساس بیمه پایه مناسب در کشور میگذاریم. هم هزینهها و هم خرید خدمت مناسب، رتبه بندی مناسب، الان همه مؤسساتی که در کشور هستند شاید بیمه شده ما در بیمارستانها رضایت ندارند، ولی ما داریم با رتبه یک به آنها پرداخت میکنیم. باز هم چرخ آن مؤسسه نمیچرخد، چون مدیریت صحیح نیست. نقش و جایگاه بیمهها اگر درست باشد و بتواند خودش ارزیابی و رتبه بندی کند، آن وقت میتواند خرید خدمت مناسبی هم کند. الان اینها در کشور خیلی مناسب نیست، پیشنهادهای خوبی الان دارد مطرح میشود، قانون این را تأکید کرده است ولی قانون درست اجرا نمیشود. هم مجلس و هم ارکان دولت دنبال این هستند که این خرید خدمت و بحثهایی که در تأمین مالی است را به سمت بیمهها ببرند. تا به سمت بیمهها نبرند و تجمیع منابع نشود، الان برای یک خدمت توانبخشی به پنج جا اعتبار به بودجه داده میشود. به وزارت بهداشت به صورت مستقیم، به بیمه سلامت به نحوی که بعضی از قسمتها را پوشش بدهد، به هلال احمر و بهزیستی و ارگانهای دیگر هم به همین صورت. چند تکه شدن این اعتبار اثربخشی را کم میکند و این تجمیع منابع هم برای صندوقهای بیمهای، اعتقاد ما این است که اگر بیمه سلامت با سازمانهای دیگر بیمهای پایه یکی شوند، دولت شکل آن را اصلاح کند، میگوییم اگر هم مجازی شده است، صندوقهای مشترکی باشند که خدمات را بتوانیم با قیمت مناسب و به موقع و درست خریداری کنیم. این در کشور قابل انجام است، یک مقدار عزم آن نیست، مقاومتهای محیطی است. من بیمه سلامت انتظار دارم حیطه خودم را حفظ کنم.
سؤال: قوانین بیمهای با همدیگر فرق دارند؟
ناصحی: نه. خیلی از آنها یکی شدهاند، ولی توانستیم الان در شورای هماهنگی بیمهها اینها را به هم نزدیک کنیم. ولی پایداری منابع اینکه در حوزه ما تأمین منابع کافی شود، در حوزه تأمین اجتماعی بخشی که برای درمان در نظر گرفته شده است حتماً واریز شود، بیمههای دیگری که در کشور هستند، آنها هم تجمیع شوند. اگر روستایی هم میخواهد خدمت بگیرد با نماینده مجلس و بانک فرقی نداشته باشد.
سؤال: قصه بیشتر از ۸۰ درصد از بیمه شدگان که رایگان بیمه شدهاند چه است، در حوزه عدالت درمانی کجا تعریف میشوند؟
ناصحی: بیمه رایگان در کشور برای اقشاری است که شرایط اقتصادی شان ضعیفتر بوده است. قانون و دولت در ۲۰ سال قبل تصمیم گرفتند برای اقشار روستایی و عشایری یک بیمه رایگانی داشته باشند به ادله مختلف. یکی ماندگاری در روستاها بیشتر باشد، بحثهای اقتصادی را در نظر گرفتند، این انجام شده است، الان هم تداوم دارد که باید در این اصلاحاتی انجام شود. در بخش پنج دهک اول جامعه که بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت هستند، اینها بیمه رایگان دولت هستند، باید حق بیمه شان را دولت بدهد. صندوق سایر اقشار ما گروههایی هستند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و گروههای کوچک دیگری است دارد حق بیمه آنها را دولت میدهد. یعنی ۸۰ درصدی که بوده است، اگر الان محاسبه دقیق کنیم، کمتر از ۸۰ درصد است. ۶ دهک کمتر شدهاند شاید این عدد از ۸۰ درصد کمتر باشد. ولی ما میگوییم عمده بیمه شدگان ما تحت پوشش دولت هستند و حق بیمه شان را دولت بر عهده دارد، هرچند به ما کمتر میدهد، نصف آن را میدهد که اختلال ایجاد میکند که باعث تأخیر در پرداخت میشود.
سؤال: باعث میشود کم کم تعداد این مؤسسات کم شوند در حوزه پوشش بیمهای؟
ناصحی: کم میشوند، لغو قرارداد میشوند، یک کیفیت خدمات میرود، نظارت ما را ضعیف میکند.
سؤال: شعار وفاق ملی برای ایرانی سالمتر را در چه حیطهای تعریف میکنید، یعنی اینکه سازمانهای دیگر باید به شما کمک کنند، مردم باید چه گامی برای ایرانی سالمتر بردارند، مقصودتان برای انتخاب این شعار چه بوده است؟
ناصحی: وفاق را در همه ابعاد میدانیم، یک کلمهای است که این روزها به کار میرود، از این جهت ما استفاده نکردهایم کلیشهای باشد. ما هدفی داشتیم که اگر مردم هم پای کار نیایند از خیلی از جهاتی که بعضی از وقتها میبینید اصرار مردم است روی یک روشی که باید آن اصلاح شود. مجلس باید پای کار باشد، حمایت خوبی میکنند، قانون خوبی نوشته شده است ولی در اجرا خیلی اجرا نمیشود. دولت در تأمین اعتبار مربوط به بیمههای پایه سلامت باید حتماً این را لحاظ کند که مهمترین فاکتور در خدمت رسانی این است که به موقع و مناسب تأمین منابع شود. اگر دولت و مجلس و سازمانهای نظارتی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه ارکان در کنار آن مردم، فرهنگ سازی مناسب، رعایت مردم، تغییر شیوه زندگی، باید بهزیستی و مدارس ما در تربیت کودکان و روشن شدن مسیری که باید بچهها در آینده سالم باشند، نقششان را ایفا کنند. در غیر اینصورت خیلی از بیماریها از کودکی شروع میشود، خیلی از بیماریهای قلبی و عروقی ۳۰ سال طول میکشد تا بیماری بروز کند. این شیوه زندگی، وزارت ورزش و جوانان نقش مهمی دارد در اینکه فضاهایی ایجاد شود قطعاً ورزش برای همه آحاد جامعه باشد، شهرداریها نقش خودشان را خوب ایفاد کنند.
سؤال: فراخوانی در این زمینه دارید که سازمانهای مختلف پای کار شما بیایند؟
ناصحی: با وزارت ورزش و جوانان و صداوسیما یک قراردادی منعقد کردهایم، جلسات مختلفی داشتیم، جشنوارهای در دست اجرا داریم، شروع این کار را از اینجا کردیم با آموزش و پرورش جلسه داشتیم با حوزههای مختلف جلسه داشتیم، کار سختی است و دارد شکل میگیرد. در قانون هم سال گذشته در برنامه هفتم هم به همین صورت، یک قانونی را مصوب کردیم بند چ ماده ۷۳ یک نگاه مثبتی بر منابع سلامت ایجاد شد در بیمهها که ۵ درصد از منابع بیمههای پایه سلامت به سمت پیشگیری بیایند. این اقدام را پیگیری کردهایم، قانون شده است، آئین نامه هایش نوشته شده است. هفته آینده همایشی که داریم تفاهم نامه را با معاونت بهداشتی وزارتخانه رونمایی میکنیم، شروع کار را با بحثهای بسیار مهم، مشوقهایی که داده شده است. این روزها روزهایی است که به اینها میپردازیم، ما روی بند چ ماده ۷۳ خیلی کار کردهایم و بعد آن را مصوب کردهایم. نقش دکتر پزشکیان برای این قانون برجسته بوده است، خودشان کمک کردند و اعضای کمیسیون بهداشت کمک کردند که این مصوب شد. میدانیم که اگر اتفاقی میخواهد بیفتد باید در ورزش و آموزش و پرورش بیفتد. مسیر ما مسیر درستی است، مشوق ورزشی بدهیم، آن جوانی که در خانواده کم درآمد است، آنجا امکاناتی بدهیم، هرچه به بیمارستانها بدهیم هیچ چیزی نمیشود و هر روز کم میآوریم ولی اگر از آنجاها اینها اصلاح شود، مطمئن هستیم که در آینده تأثیر بسزایی در سلامتی مردم دارد و این کارهای مهم انجام شده است.
سؤال: هفته آینده این جشنواره از چه کم و کیفی برخوردار است، نقش مردم و سازمانها در این جشنواره را بفرمایید؟
ناصحی: نگاهی که برای این کار از اول داشتیم که با چه مؤسساتی وارد مذاکره شویم و با چه سازمانها و وزارتخانه ها، جایی که میتواند تأثیر زیادی در فرهنگ سازی داشته باشد، رسانه ملی است. رسانه ملی باید خیلی از کارهایش را به این سمت و سو بیاورد که به مردم کمک شود، سلامت مردم اصلیترین موضوع است. از رسانه ملی در این حوزه تشکر میکنیم، در نسخه الکترونیک خیلی به ما کمک کردند، در صندوق صعب العلاج و موضوعات مهمی که پیگیر بودیم، در سیاستگذاریهای حوزه بیمههای پایه خیلی کمک کردند. اینجا هم پای کار آمدند، آنها خودشان پیشنهاد کردند که این کار را انجام بدهیم، وزارت ورزش هم به همین صورت است. این نشستها خروجی مناسبی خواهد داشت، ورزش همگانی در جامعه تبلیغ و تشویق شود. رسانه ملی جهتش را به سمت سلامت مردم، در کنار برنامههایی که ما میدهیم، وزارت بهداشت و وزارت ورزش میدهد، یک تغییر مثبت و مناسبی در جامعه صورت میگیرد.
سؤال: سازمان بیمه سلامت ایران چه دستاوردهایی در ۳۱ سال گذشته در خصوص تبدیلش از خدمات درمانی به بیمه سلامت که خیلی گسترده شده است، داشته است، یکی از آن دستاوردها..
