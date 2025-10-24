حساسیت فصلی با علائمی مانند آبریزش بینی و عطسه همراه است و بهترین راه رهایی از آن، تعیین عامل حساسیت زا و دوری از آنهاست،

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پزشک عمومی بیمارستان کیش، گفت: حساسیت فصلی با علائمی مانند خارش، خشکی پوست، اگزما، مشکلات ریوی و تنفسی، التهاب گلو همراه است.

مهران روشن، گفت: مصرف دارو‌های ضد حساسیت، شستن مکرر دست‌ها، استفاده از ماسک در زمان بیرون رفتن از خانه و جارو کشیدن محل زندگی به کنترل علائم حساسیت زا کمک می‌کند.

پزشکان معتقدند برای درمان حساسیت فصلی باید عوامل محرک سیستم ایمنی بدن را بشناسیم.

بیش از دو سوم افراد مبتلا به حساسیت‌های فصلی علائم خود را در طول سال نیز دارند.