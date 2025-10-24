به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، واحد خاکدان هنرمند نقاش باسابقه که در زمینه نقاشی هایپررئالیسم آسانی تحولی شگرف ایجاد کرده بود، که مدتی در بستر بیماری بود، درگذشت.

هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران پیامی برای درگذشت این هنرمند فقید منتشر کرد. در این پیام آمده است: «انجمن هنرمندان نقاش ایران با کمال تأسف، تأثر و ناباوری مطلع شدیم هنرمند نقاش و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران جناب آقای واحد خاکدان دار فانی را وداع گفتند. انجمن هنرمندان نقاش ایران فقدان این هنرمند گرامی را به جامعه هنری ایران، اعضای محترم انجمن هنرمندان نقاش ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کند.»

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیامی درگذشت استاد واحد خاکدان را تسلیت گفت. در بخشی از متن پیام آیدین مهدی زاده آمده است:

«با نهایت اندوه، جامعه هنری ایران یکی از چهره‌های برجسته نقاشی معاصر خود را از دست داد. واحد خاکدان، هنرمند اندیشمند و نوستالژیک پرداز که آثارش سرشار از تأمل و زیبایی‌های ناپیدای جهان درون بود، دار فانی را وداع گفت.

نقاش بزرگ هایپررئالیسم ایرانی که شهرت و قدرت طراحی‌هایش فرای مرزها تداوم دارد، از اشیا پیرامونی و خاطرات خاک گرفته، نقش و نقاشی‌هایی ساخت که زنده و زیبا و جاودانه شدند.

خاموشی استادان، خاموشی چراغی‌ست از جنس روشنایی. آنها به روشنایی جاودان می‌پیوندند.

یاد استاد واحد خاکدان، منش فروتنانه و نقش‌های ماندگارش تا همیشه در تاریخ هنر ایران جاودان خواهد ماند.»

واحد خاکدان متولد آذرماه ۱۳۲۹ در تهران و دیپلم هنرستان هنرهای زیبایی تهران و لیسانس معماری داخلی دانشکده هنرهای تزئینی دارد. او در اوایل دهه شصت شمسی به آلمان مهاجرت کرد و پس از آن در ایران و آلمان زندگی و کار می‌کرد.

نقاشی‌های واحد خاکدان عکس‌گونه و رازآمیزند و شمه‌هایی از رئالیسم جادویی دارند. او از کودکی به‌واسطه پدرش، ولی‌الله خاکدان که از پیشگامان طراحی صحنه ایران بود با هنر خو گرفت.