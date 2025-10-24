کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران (TACI)، به‌عنوان نماینده منطقه جنوب آسیا برای دوره چهارساله ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ به عضویت هیئت رئیسه اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری ملل متحد درآمد.

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، عضو هیئت‌رئیسه سازمان جهانی گردشگری شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با عضویت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هیئت‌رئیسه سازمان جهانی گردشگری ، جایگاه ایران در ساختار‌های سیاست‌گذاری جهانی گردشگری ارتقا یافت که بیانگر نقش مؤثر کشورمان در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای صنعت گردشگری است.

معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری ایران، توسعه گردشگری زمینی، تقویت همکاری‌های چندجانبه و تعامل مستقیم با کنشگران کلیدی صنعت گردشگری بین‌المللی از جمله سازمان بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (IATA)، شرکت Expedia Group و پلتفرم جهانی Tripadviso از دیگر دستاورد‌های این عضویت است که دیگر اعضای این سازمان به شمار می‌آیند.

سازمان گردشگری ملل متحد از ۱۶۰ کشور جهان و بیش از ۵۰۰ عضو وابسته بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی و دانشگاهی کشور‌های مختلف تشکیل شده است .

این شبکه بین‌المللی در تعامل با دولت‌های عضو سازمان گردشگری ملل متحد، تبادل دانش را تسهیل، هم‌افزایی بین ذینفعان کلیدی گردشگری را تقویت و در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) و اجرای ماموریت‌های گردشگری سازمان ملل متحد همکاری می‌کند.

هیئت رئیسه اعضای وابسته سازمان گردشگری ملل متحد ، هر چهار سال یک بار از بین اعضای فعال در مناطق مختلف جهان برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند.