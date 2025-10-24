پخش زنده
امروز: -
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران (TACI)، بهعنوان نماینده منطقه جنوب آسیا برای دوره چهارساله ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ به عضویت هیئت رئیسه اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری ملل متحد درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با عضویت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در هیئترئیسه سازمان جهانی گردشگری ، جایگاه ایران در ساختارهای سیاستگذاری جهانی گردشگری ارتقا یافت که بیانگر نقش مؤثر کشورمان در تعاملات بینالمللی و منطقهای صنعت گردشگری است.
معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری ایران، توسعه گردشگری زمینی، تقویت همکاریهای چندجانبه و تعامل مستقیم با کنشگران کلیدی صنعت گردشگری بینالمللی از جمله سازمان بینالمللی حملونقل هوایی (IATA)، شرکت Expedia Group و پلتفرم جهانی Tripadviso از دیگر دستاوردهای این عضویت است که دیگر اعضای این سازمان به شمار میآیند.
سازمان گردشگری ملل متحد از ۱۶۰ کشور جهان و بیش از ۵۰۰ عضو وابسته بخش خصوصی و نهادهای عمومی و دانشگاهی کشورهای مختلف تشکیل شده است .
این شبکه بینالمللی در تعامل با دولتهای عضو سازمان گردشگری ملل متحد، تبادل دانش را تسهیل، همافزایی بین ذینفعان کلیدی گردشگری را تقویت و در دستیابی به اهداف توسعه پایدار (SDGs) و اجرای ماموریتهای گردشگری سازمان ملل متحد همکاری میکند.
هیئت رئیسه اعضای وابسته سازمان گردشگری ملل متحد ، هر چهار سال یک بار از بین اعضای فعال در مناطق مختلف جهان برای یک دوره چهار ساله انتخاب میشوند.