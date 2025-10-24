پخش زنده
امروز: -
صندوق اعتباری هنر در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی و وضعیت هنرکارت اطلاعیهای منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در اطلاعیه صندوق اعتباری هنر آمده است: با توجه به سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اظهارات رئیس این بانک در خصوص ادغام بانک آینده در بانک ملی، موارد زیر به استحضار دارندگان حسابهای هنرکارت میرسد:
۱) بر اساس سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی، تمامی خدمات حسابها و سپردههای بانک آینده، از جمله حساب های هنرکارت، با همان شرایط و قراردادهای فعلی به بانک ملی منتقل خواهد شد و حقوق سپردهگذاران و دارندگان حسابها، توسط بانک مرکزی تضمین شده و مورد صیانت قرار میگیرد.
۲) صدور هنرکارت از سال ۱۳۹۸ با همکاری بانک آینده آغاز شد و برای بیش از ۱۰۰ هزار نفر از اعضای صندوق هنر، حساب هنرکارت افتتاح شده است.
طی یک سال گذشته، با هدف ارتقای کیفیت خدمات بانکی برای هنرمندان و با توجه به مباحثی که در خصوص بانک آینده مطرح بود، بررسی بانک جایگزین آغاز شد. صندوق اعتباری هنر با بانکهای معتبر کشور، وارد مذاکره شد تا پس از ارزیابی امکانات، زیرساختها و توان اجرایی و مالی، بانک جدید صادرکننده هنرکارتهای جدید را انتخاب کند که پیشرفتهای قابل توجهی در این مسیر حاصل شده و انشاءالله طی چند هفته آینده، قرارداد همکاری با بانک جدید عامل امضا خواهد شد و به استحضار اعضای محترم خواهد رسید. پس از معرفی بانک عامل، هنرکارتهای جدید صادر و برای هنرمندان و متقاضیان ارسال خواهد شد.
۳) صندوق اعتباری هنر همواره تلاش میکند در کنار استمرار و توسعه فعالیتهای حمایتی، با طراحی و اجرای طرحهای نوین، خدمات خود را نیز از طریق هنرکارت (مَکارت) گسترش دهد و ضمن تقویت بُعد حمایتی، ظرفیتهای جدیدی در بخش خدمات نیز برای جامعه فرهنگ و هنر ایجاد کند. انتخاب بانک عامل به گونهای انجام خواهد شد که اعضای محترم بتوانند بدون هیچ دغدغهای و به صورت غیرحضوری از بالاترین کیفیت خدمات بر بستر هنرکارت بهرهمند شوند.
امید آنکه، بتوانیم گامهای مؤثری در پاسخگویی به انتظارات فرهیختگان فرهنگ و هنر ایران عزیزمان برداریم و زمینهساز شکوفایی پایدار فرهنگ و هنر کشور باشیم.