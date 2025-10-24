پخش زنده
کشاورزان کازرونی مسایل و مشکلات خود را با هدف بهبود وضعیت کشاورزی با مسئولان مطرح کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی نقش موثری در تامین امنیت غذایی کشور دارد افزود: تخصیص منابع مالی و تسهیلات مناسب برای کشاورزان امری لازم است و مجلس در این زمینه همکاری لازم را با کشاورزان خواهد داشت.
عسکری افزود: این بازدید با هدف بررسی مشکلات و چالشهای کشاورزان این شهرستان و ارائه راهکارهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشاورزی انجام شد.
کمبود آب، تامین نهادههای کشاورزی و مشکلات بازار فروش محصولات کشاورزی از جمله مشکلاتی بود که کشاورزان با مسئولان در میان گذاشتند.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.