به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز جمعه تا پس فردا یکشنبه، آسمان مازندران صاف و در بعد از ظهر‌ها افزایش ابر خواهد داشت.

فرجی افزود: دوشنبه همراه با افزایش ابر، بطور موقت کاهش دما و در مناطق ساحلی تا دامنه‌ها گاهی بارش پراکنده پیش بینی می‌شود که البته مقدار بارش‌ها قابل ملاحظه نخواهد بود.



به گفته او، سه شنبه جو مازندران پایدار با روند افزایشی دمای هوا خواهد بود.

دریا هم در ۲۴ ساعت آینده موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.



همچنین اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ درجه سانتیگراد بود که قراخیل قائمشهر با ۲۸ درجه و بلده نور با ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین مناطق مازندران بودند.