به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رییس پلیس راه شمال استان کرمان از مسدود شدن کامل محور هفت‌باغ در روز‌های شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم آبان‌ماه برای برگزاری لیگ برتر دوچرخه‌سواری خبر داد.

سرهنگ امیر معین الدینی افزود: محدودیت ترافیکی محور هفت باغ از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر به‌منظور برگزاری دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر دوچرخه‌سواری پیست و جاده بانوان کشور اعمال خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین ایمنی ورزشکاران و شرکت‌کنندگان در این رویداد ورزشی، اعلام کرد مسیر‌های جایگزین برای تردد شهروندان شامل محور کرمان–جوپار و محور قدیم کرمان–ماهان خواهد بود.

رییس پلیس راه شمال استان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، توصیه کرد شهروندان در ساعات اعلام‌شده از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در برگزاری ایمن و منظم این رقابت‌ها مشارکت داشته باشند.