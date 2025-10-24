پخش زنده
به منظور برگزاری لیگ برتر دوچرخهسواری محور هفت باغ کرمان از فردا تا یکشنبه مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رییس پلیس راه شمال استان کرمان از مسدود شدن کامل محور هفتباغ در روزهای شنبه و یکشنبه، سوم و چهارم آبانماه برای برگزاری لیگ برتر دوچرخهسواری خبر داد.
سرهنگ امیر معین الدینی افزود: محدودیت ترافیکی محور هفت باغ از ساعت ۶ صبح تا ۱۲ ظهر بهمنظور برگزاری دومین دوره رقابتهای لیگ برتر دوچرخهسواری پیست و جاده بانوان کشور اعمال خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین ایمنی ورزشکاران و شرکتکنندگان در این رویداد ورزشی، اعلام کرد مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان شامل محور کرمان–جوپار و محور قدیم کرمان–ماهان خواهد بود.
رییس پلیس راه شمال استان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، توصیه کرد شهروندان در ساعات اعلامشده از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، در برگزاری ایمن و منظم این رقابتها مشارکت داشته باشند.